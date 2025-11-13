13 nov. 2025
Fútbol Internacional

Presidente del Barça asegura que Messi debería tener una estatua

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que el argentino Leo Messi “debería tener una estatua” en el nuevo Spotify Camp Nou y señaló que la junta directiva está “trabajando en ello”, si bien matizó que, para hacer este homenaje, “tiene que estar de acuerdo la familia”.

Noviembre 13, 2025 05:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Leo Messi

Lionel Messi celebra un gol contra el Athetic de Bilbao.

“Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia”, afirmó el dirigente del Barça.

Laporta pronunció estas palabras durante la presentación del libro ‘Jo vaig viure a La Masia’ (Yo viví en La Masia), escrito por el periodista de TV3 Xavi Torres y editado por Cossetània Edicions, que documenta la historia de esta célebre residencia y de los 1.007 deportistas que pasaron por ella desde su fundación en 1979 hasta el final de la temporada pasada.

“La Masia no tiene precio. No tenemos La Masia para sacar un rendimiento económico. Formamos personas y deportistas que queremos que lleguen al primer equipo, y si no llegan, que sean personas que se puedan defender en la vida y en el mundo del fútbol”, señaló el presidente de la entidad azulgrana.

Laporta afirmó que la residencia del club “no es una fábrica, es una casa donde vive un grupo de personas que compone una familia” y opinó que esta institución ha sobrevivido con el paso de los años “por el sueño de todos los residentes de jugar en el Barça”.

El presidente, que destacó el papel de la residencia como “escuela de valores” y comentó que “ojalá se pueda dar” en el futuro una imagen como la de la gala del Balón de Oro de 2010, cuando Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández coparon el podio.

La presentación del ‘Jo vaig viure a La Masia’, que se celebró este jueves en el centro de Barcelona, contó con una nutrida representación de la actual junta directiva, así como con exjugadores como Iván de la Peña y Guillermo Amor, entre otras personalidades.

Según comentó Torres, el libro busca “realizar un ejercicio de memoria histórica” para reconocer la contribución de todas las personas que han convivido en la residencia azulgrana y homenajear a todos los deportistas -y a sus familias- que se han sacrificado para perseguir el sueño de jugar en el Barça.

“De los diez jugadores con más partidos en la historia del Barça, nueve son de la cantera. Es algo único”, destacó el autor, que cifra en 18, de 718, los jugadores que han pasado por La Masia y han superado los 100 partidos con el primer equipo azulgrana, aunque Pau Cubarsí y Fermín López se unirán pronto a esta lista.

Barcelona Lionel Messi
Redacción D10
