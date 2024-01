Postura del técnico y referentes de Cerro porteño

Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño, junto al capitán Diego Churín y el portero Jean Fernández, brindaron una conferencia de prensa para sentar postura del plantel, luego de los actos de violencia por parte de las barras organizadas, que determinó la suspensión del juego ante el 2 de Mayo.

“Esto es un problema social que va más allá de lo deportivo y hay que erradicarlo, solo queda pedir disculpas a la familia cerrista, porque nunca debió suceder”, declaró el entrenador del Ciclón.

A continuación, dio a conocer la intención de terminar el tiempo restante del partido contra el representante de Pedro Juan Caballero, que pedirá los puntos en juego. El encuentro se disputó hasta el minuto 55.

“Tenemos que prepararnos para el próximo partido y para jugar lo que queda cuando lo disponga la APF, vamos a pelear desde lo deportivo porque nuestra ilusión que tenemos no va a ser bloqueada por un grupo minúsculo”, señaló.

Por su parte, el capitán Diego Churín, que sufrió en carne propia la violencia, fue contundente al decir que “ese tipo de gente no representa” al cerrista.

“Fui involucrado en el hecho, como le pudo haber pasado a cualquiera de los más de 25.000 presentes en el estadio, pero me enseñaron que el club está delante de todos y este tipo de acciones no deben ocurrir y este tipo de gente no nos representa”, refirió.

El delantero agregó: “Quiero recalcar la solidaridad que tuvieron los compañeros y parte del staff que socorrieron sin dudar en medio de semejante disturbio”.

A su vez, Jean Fernandez sostuvo que fue una de las noches más tristes en su carrera. “Sin duda fue una de las noches más tristes de mi carrera, nunca me pasó algo así y fue fuerte el sentimiento de impotencia por que intentamos todo para detener y no lo logramos”, sentenció.

En medio de la conferencia, el club publicó un video del presidente Juan José Zapag en donde dio a conocer más medias y prohibiciones a los integrantes de las dos barras organizadas de Cerro Porteño.