18 abr. 2026
Fútbol Internacional

Pedro Aldave confirma que se aleja de Julio Enciso

Pedro Aldave dio a conocer que dejará de representar a Julio Enciso, actual futbolista de Racing de Estrasburgo y la Selección Paraguaya que firmará a mediados de año con una importante agencia de representación europea.

Abril 17, 2026 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
julio enciso.jpg

Julio Enciso y el empresario Pedro Aldave.

Foto: Gentileza

Pedro Aldave, reconocido representante de futbolistas, conversó este viernes al mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM tocando varios temas, entre ellos la actualidad de Julio Enciso.

Aldave sorprendió a la mesa de FALG al anunciar que no renovará su vínculo contractual de representación con La Joya. “Julio Enciso está para hacer un acuerdo con una empresa de Portugal, ya no estoy para viajar y en julio termina mi contrato con él. No tengo dudas que la va a romper”, confesó.

Datos recabados por D10 indican de que la nueva agencia de representación de Julio Enciso será AS1, una importante empresa que maneja un total de 300 futbolistas y entrenadores en todo el mundo entre los cuales se destacan el colombiano Luis Díaz, el portugués Bruno Fernandes, el ecuatoriano Moisés Caicedo, entre otros.

Por otra parte también fue consultado sobre lo que fue el reciente retiro del fútbol profesional de Óscar Tacuara Cardozo, jugador al club representó durante varios años, Aldave indicó que Benfica siempre valoró al paraguayo. “A Tacuara lo quisieron llevar varios clubes, pero el presidente de Benfica nunca lo quiso vender”, indicó.

Por último habló de Rubén Lezcano, actual jugador de Olimpia al cual también representa. “Yo creo que Lezcano tiene una proyección enorme, el jugador aprende hasta los 24 años. En Fluminense le costó porque llegó a un equipo que venía ganando y así es difícil tener oportunidades”, concluyó.

Pedro Aldave Julio Enciso Fútbol Internacional
Redacción D10
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