Olimpia se quiere reforzar con una pieza clave del campeón

Olimpia pretende pisar fuerte en el siguiente mercado de pases y hacerse con los servicios del lateral izquierdo Matías Espinoza, pieza clave del campeón del fútbol paraguayo, Libertad. También, en los últimos tiempos, se ganó la titularidad en la Selección Paraguaya de Fútbol.

El defensor de 26 años de edad habló este lunes con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM en donde confirmó que “las propuestas son de equipos brasileños”, pero también dijo que tiene ofertas del balompié local, según le comentó Regis Marques.

Consultado si el entrenador Francisco Arce ya se comunicó con él, el defensor refirió que aún no habló con el Chiqui. “Todavía no me llamó pero me conoce de General Díaz”, agregó.

El Decano necesita reforzar su plantel para las competencias locales y la Copa Sudamericana del próximo año, y más en ese puesto tras oficializarse la salida de Iván Tito Torres.

No obstante, la entidad de Para Uno deberá levantar la sanción de la FIFA para poder inscribir jugadores. La deuda que le impide contratar futbolistas supera los USD 2.000.000.