Olimpia cae ante el Ciclón y queda eliminado de la Libertadores femenina

Olimpia cedió por 1-0 ante San Lorenzo de Argentina, en la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores de fútbol femenino que se disputa en Buenos Aires, Argentina.

El Franjeado necesitaba de una victoria luego de su estreno con derrota contra Colo Colo de Chile por 2-0, pero volvió a tropezar en su segunda presentación, por lo que quedó sin chances de pelear por un lugar en la siguiente fase del torneo.

El tanto para el representativo argentino lo consiguió Ichika Egashira.

El próximo compromiso del equipo de Olimpia que será de despedida, es ante São Paulo de Brasil, el jueves 9 desde las 20:00, en cancha de Banfield.

Avanzan a cuartos de final los dos mejores equipos de cada serie.