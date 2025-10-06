06 oct. 2025
Copa Libertadores Femenina

Olimpia cae ante el Ciclón y queda eliminado de la Libertadores femenina

El franjeado cedió ante San Lorenzo por 1-0 y quedó fuera de la Libertadores femenina.

Octubre 06, 2025 
Por Redacción D10
Olimpia femenino

Olimpia no pudo con San Lorenzo y cedió por 1-0.

Foto: Gentileza.

Olimpia cedió por 1-0 ante San Lorenzo de Argentina, en la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores de fútbol femenino que se disputa en Buenos Aires, Argentina.

El Franjeado necesitaba de una victoria luego de su estreno con derrota contra Colo Colo de Chile por 2-0, pero volvió a tropezar en su segunda presentación, por lo que quedó sin chances de pelear por un lugar en la siguiente fase del torneo.

El tanto para el representativo argentino lo consiguió Ichika Egashira.

El próximo compromiso del equipo de Olimpia que será de despedida, es ante São Paulo de Brasil, el jueves 9 desde las 20:00, en cancha de Banfield.

Avanzan a cuartos de final los dos mejores equipos de cada serie.

