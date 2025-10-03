03 oct. 2025
Copa Libertadores Femenina

Paraguayas entran en acción

Los equipos paraguayos de Libertad y Olimpia debutan hoy en la Copa Libertadores de fútbol femenino que se juega en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Octubre 03, 2025 
Por Redacción D10
Preparadas. Olimpia trabaja en Casa Amarilla de Boca.

Las gumarelas se estrenan enfrentando a Deportivo Cali de Colombia, desde las 16:00, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 1 del Grupo D.

En simultáneo, en el Estadio Florencio Sola, las franjeadas chocan con Colo Colo de Chile, en el arranque de la serie C.

MÁS JUEGOS. Los otros duelos del equipo de Libertad serán con: Universidad de Chile (lunes 6, 20:00) y Nacional de Uruguay (jueves 9, 16:00). A su vez, Olimpia enfrentará a: San Lorenzo de Argentina (lunes 6, 16:00) y São Paulo de Brasil (jueves 9, 20:00).

OTROS ENFRENTAMIENTOS. En el Grupo A se encuentran: Corinthians (BRA), Always Ready (BOL), Santa Fe (COL) e Independiente del Valle (ECU). Grupo B: Boca Junior (ARG), Alianza (PER), Ferroviaria (BRA) y Academia Integral (VEN). Avanzan a las semifinales los dos mejores equipos de cada serie.

