Paraguayas entran en acción

Las gumarelas se estrenan enfrentando a Deportivo Cali de Colombia, desde las 16:00, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 1 del Grupo D.

En simultáneo, en el Estadio Florencio Sola, las franjeadas chocan con Colo Colo de Chile, en el arranque de la serie C.

MÁS JUEGOS. Los otros duelos del equipo de Libertad serán con: Universidad de Chile (lunes 6, 20:00) y Nacional de Uruguay (jueves 9, 16:00). A su vez, Olimpia enfrentará a: San Lorenzo de Argentina (lunes 6, 16:00) y São Paulo de Brasil (jueves 9, 20:00).

OTROS ENFRENTAMIENTOS. En el Grupo A se encuentran: Corinthians (BRA), Always Ready (BOL), Santa Fe (COL) e Independiente del Valle (ECU). Grupo B: Boca Junior (ARG), Alianza (PER), Ferroviaria (BRA) y Academia Integral (VEN). Avanzan a las semifinales los dos mejores equipos de cada serie.