25 ago. 2025
Copa Libertadores Femenina

Tiene fecha el sorteo de la Libertadores Femenina

Olimpia y Libertad son los clasificados paraguayos para disputar la competencia continental.

Agosto 25, 2025 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
54712591898_6d7d044680_o.jpg

Representantes. Olimpia y Libertad son los equipos paraguayos en el torneo.

FOTO: APF.

La Copa Libertadores en su versión femenina tendrá lugar en octubre próximo, y la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el sorteo de la Primera Fase tiene fecha de realización.

El sorteo se realizará el jueves 4 de septiembre en la sede de la CONMEBOL, en Luque. La competencia reunirá a 16 clubes de las diez asociaciones miembros, repartidos en cuatro grupos, y los partidos se disputarán del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina.

Los equipos clasificados por Paraguay son Olimpia y Libertad.

Olimpia Libertad Libertadores Femenina
Redacción D10