Tiene fecha el sorteo de la Libertadores Femenina

La Copa Libertadores en su versión femenina tendrá lugar en octubre próximo, y la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el sorteo de la Primera Fase tiene fecha de realización.

El sorteo se realizará el jueves 4 de septiembre en la sede de la CONMEBOL, en Luque. La competencia reunirá a 16 clubes de las diez asociaciones miembros, repartidos en cuatro grupos, y los partidos se disputarán del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina.

Los equipos clasificados por Paraguay son Olimpia y Libertad.