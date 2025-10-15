Deportivo Cali lleva su sueño a la final de la Copa Libertadores

El equipo femenino del Deportivo Cali avanzó este miércoles a la final de la Copa Libertadores al ganar por 4-5 una tanda de penales a Colo Colo, que llegó a Argentina con la ilusión de ganar su segundo título y ahora le resta el consuelo de luchar por el tercer puesto.

El 0-0 en el tiempo reglamentario derivó de un partido nervioso, equilibrado, típico de dos rivales que se estudiaron mucho antes de pisar la cancha del Estadio Florencio Sola, del club Banfield, en la provincia bonaerense.

Deportivo Cali quizá tuvo las más claras oportunidades de gol y por lo mismo contribuyeron a hacer figura a la guardameta Daniela Torrero.

Tanto, que entre las mejores emociones del encuentro destaca el mano a mano con Melanin Aponzá, a quien le atajó tres remates, dos en una misma jugada.

Para el Cacique, campeón en 2012, la decepción fue absoluta, pues hasta hoy cumplió una destacada campaña, ganó todo los partidos previos hasta caer en semifinales, pero desde los doce pasos.

Con su clasificación, el equipo Azucarero lleva a Colombia a su sexta decisión de título. Antes lo hicieron Atlético Huila, el único campeón, así como Formas Íntimas, América de Cali e Independiente Santa Fe en dos ocasiones.

Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz esperan rival en la final de ese sábado entre los equipos brasileños que ya han dado la vuelta olímpica: Corinthians y Ferroviária.

El suspense se disipará en unas horas.

Tatiele Silvera, la entrenadora de Colo Colo, sorprendió sobre el final del tiempo reglamentario al retirar a la figura Torrero e ingresar a la suplente Bernardita Hernández, de 21 años, especialista en neutralizar cobros desde los once pasos.

“Ya lo hicimos y lo volvemos hacer”, garantizó a sus compañeras la portera colombiana del Deportivo Cali, Luisa Agudelo, antes de comenzar la tanda de penaltis.

Agudelo no atajó ninguno, como tampoco su colega Hernández, pero la suerte de la serie quedó definida con el fallo en el lanzamiento de la goleadora colombo chilena Mary Valencia.

El suyo fue el tercer lanzamiento de la tanda y Bernardita Hernández estuvo a punto de atajar dos remates a sus rivales. EFE