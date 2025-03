Olimpia, atracción en Mallorquín

Olimpia visita hoy la ciudad de Juan León Mallorquín, para enfrentar al General Caballero, esta tarde desde las 18:15 en el Ka’arendy, buscando prolongar su racha positiva en el torneo, que abarca cuatro triunfos consecutivos (3-0 vs. Tembetary, 1-0 vs. Luqueño, 4-2 vs. Trinidense y 2-1 vs. Cerro).

Con la moral alta, luego de quedarse con el primer clásico del año, el Decano genera alta expectativa en el Este del país, por lo que habrá un marco importante de público.

Respecto al juego, el entrenador Martín Palermo apuesta a la misma fórmula que viene empleando en el certamen, con una sola ausencia obligada con relación al once que venció al Ciclón, la de Junior Barreto por lesión.

A su vez, el equipo rojo, de paso irregular en el torneo, quiere enderezar su rumbo ya que en la ronda anterior igualó sin goles ante Trinidense, y necesita ganar para sumar en el promedio.