Iván Torres y Sergio Otálvaro, dos de los tres jugadores desvinculados de Olimpia, usaron las redes sociales para dar su versión de los hechos.

Ambos reconocieron que la forma en que la institución los despidió (vía redes sociales y dos partidos antes de finalizar el torneo) no fue la más feliz, ya que ambos querían despedirse de buena forma en cancha, aun sabiendo que no les iban a renovar los contratos que vencen a finales de diciembre.

“Va a llegar el momento para hablar de ese tema (su salida). Nosotros nos vamos a manejar diferente y mejor a la hora de dar un mensaje”, acusó Torres, a quien se lo notó más enojado con la actitud dirigencial.

“Dejamos el legado en el vestuario, la gente no sabe lo que pasas dentro del club, cosas buenas, cosas malas y todo lo que los jugadores referentes dejaron; siempre éramos los malos, pero después vamos a hablar de eso. Dejamos un legado muy lindo y es la tranquilidad que nos deja esto”, expresó Torres.

Otálvaro, en tono más agradecido, apuntó: “Aguantar tanto tiempo en un club parece fácil. Pero hay que tener las bolitas bien puestas. Es una responsabilidad enorme, no es para cualquiera. He visto muchos cracks que no pudieron soportar ni lograr cosas importantes”.

Sobre su futuro, el colombiano aclaró que le gustaría mantenerse en el fútbol local: “Todo cambio es duro al principio, pero por supuesto estoy con ganas de continuar jugando, me siento bien. La familia está muy a gusto aquí (en Paraguay), por lo menos uno o dos añitos más”. En las últimas horas, se mencionó a Luqueño en su futuro.