Manuel Capasso: “Tenía muchas ganas de volver”

El defensor argentino Manuel Capasso regresó al país para encarar lo que será su segundo ciclo en el Olimpia, club con el cual se consagró campeón del torneo Clausura 2024.

Algo cansado por el viaje, Capasso atendió a los medios de prensa que fueron a recibirlo. “Muy contento, tenía muchas ganas de volver”, arrancó diciendo.

Consultado sobre sus sensaciones acerca de volver a ponerse la camiseta franjeada, Capasso dijo: “Vestir la camiseta de Olimpia es un orgullo, es un club gigantezco”.

Acerca de su condición física, el argentino confirmó que se encuentra a plenitud. “Ya estoy a disposición, me siento muy bien”.

También tocó el tema que se había dado a principio de año cuando Olimpia no pudo hacer uso de su opción de compra. “Me hubiese gustado quedarme cuando me tocó ir, pero ya pasó. La gente siempre me demostró mucho cariño”, recalcó.

Por último dejó una reflexión sobre su retorno a Olimpia. “Un paso importante en mi carrera, se la responsabilidad de vestir esta camiseta y vengo con muchas ganas para cumplir objetivos”, cerró.