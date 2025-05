Nacional perdería a su goleador

Gustavo Caballero anotó un doblete para el triunfo de Nacional sobre General Caballero JLM en el juego que significó el cierre del primer semestre de ambos equipos. El jugador habría haber disputado su último juego con la camiseta alba ya que está para ser transferido.

“La verdad, no sé. Todavía no me junté con mi representante. En la semana seguramente vamos a hablar”, declaró Gustavo Caballero en charla con Fútbol a lo Grande. El futbolista llegó a nueve tantos en el Torneo Apertura.

Con respecto a ser transferido cree “que es el momento indicado. Cuando un jugador pasa por un lindo momento debe aprovechar. El fútbol mexicano sonaba, seguramente hay opciones ahí”.

“Es lo que vengo buscando. Esta vuelta le agregué goles a pesar de ser extremo. La idea es salir y espero que sea en este mercado”, acotó el goleador actual del certamen. Gustavo Caballero debutó en 2019 en filas del Deportivo Capiatá y desde el 2024 está viviendo su segundo ciclo en Nacional.