Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 tiene este lunes partidos atractivos, que pueden definir cuestiones en los diferentes grupos. Mirá la cartelera para esta jornada en la que entran a competir, entre otros, la selección campeona del mundo y Francia.

Desde las 14.00 Argentina volverá a presentarse para medir a Austria por la segunda jornada del Grupo J. Este encuentro será en Dallas con Amin Mohamed Omar de Egipto como juez principal. Por esta misma zona, desde las 23.59, Jordania y Argelia cerrarán la jornada en San Francisco en duelo que será conducido por Slavko Vincic de Eslovenia.

Por el Grupo I, Francia e Irak se enfrentarán desde las 18.00 en Filadelfia con Drew Fischer de Canadá como árbitro central, mientras que desde las 21.00 Noruega y Senegal se medirán en Nueva York con Wilton Sampaio de Brasil como juez.

LUNES 22 DE JUNIO

14.00: Argentina vs. Austria (GEN, El Trece)

18.00: Francia vs. Irak (GEN, El Trece)

21.00: Noruega vs. Senegal (Popu TV, Unicanal)

23.59: Jordania vs. Argelia (Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

