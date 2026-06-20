20 jun. 2026
Copa Mundial

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver

Un día cargado de fútbol en la Copa del Mundo del 2026. Acá tenés todos los detalles para la jornada de este sábado 20 de junio.


Junio 20, 2026 12:26 p. m. • 
Por Redacción D10
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El estadio Houston albergará el juego entre Países Bajos y Suecia.

La agenda de este sábado trae juegos interesantes como el que animarán Alemania y Costa de Marfil. También vuelven. A entrar en acción Ecuador, otro de los representantes de la Conmebol.

SÁBADO 20 DE JUNIO

14.00: Paises Bajos vs. Suecia - Grupo F (Unicanal).

17.00: Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo F (GEN - Trece).

21.00: Ecuador vs. Costa de Marfil - Grupo F (GEN - Trece).

Guía de canales

DOMINGO 21 DE JUNIO

01:00 Tunez vs. Japón - Grupo F (Unicanal).

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Copa del mundo Copa Mundial Estados Unidos
Redacción D10
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