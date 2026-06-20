Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver

La agenda de este sábado trae juegos interesantes como el que animarán Alemania y Costa de Marfil. También vuelven. A entrar en acción Ecuador, otro de los representantes de la Conmebol.
SÁBADO 20 DE JUNIO
14.00: Paises Bajos vs. Suecia - Grupo F (Unicanal).
17.00: Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo F (GEN - Trece).
21.00: Ecuador vs. Costa de Marfil - Grupo F (GEN - Trece).
Guía de canales
DOMINGO 21 DE JUNIO
01:00 Tunez vs. Japón - Grupo F (Unicanal).
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27