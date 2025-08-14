Minga Guazú hace historia en la Copa Py, elimina a Luqueño

Este miércoles, Minga Guazú dio la gran nota en la última jornada de la semana 9 de la Copa Paraguay 2025 tras eliminar al Sportivo Luqueño de la competencia y acceder así a los octavos de final.

El resultado fue de 1-1 en tiempo regular entre el conjunto esteño y el Auriazul de Luque que milita en la Primera División. Los goles fueron anotados por Alex Duarte para Minga e igualó Lautaro Comas para Luqueño.

La definición se realizó desde el punto penal donde el equipo de UFI se impuso por 5-4.

En cuartos de final, Minga Guazú tendrá como rival al ganador del partido entre Encarnación FC y el 2 de Mayo que se jugará el martes 26 de agosto desde las 18:30 en el estadio Río Parapití en Pedro Juan Caballero.

El único emparejamiento confirmado para los octavos de final de la Copa Paraguay es el de Sportivo Trinidense vs. Nacional.