Copa Paraguay

Minga Guazú hace historia en la Copa Py, elimina a Luqueño

El equipo del Este, el Minga Guazú superó en penales por 5-4 a Luqueño y se metió a los octavos de final de la Copa de Todos.

Agosto 13, 2025 09:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Alegría total, el equipo que juega en Liga Paranaense eliminó al Sportivo Luqueño de la Primera División de APF.

Este miércoles, Minga Guazú dio la gran nota en la última jornada de la semana 9 de la Copa Paraguay 2025 tras eliminar al Sportivo Luqueño de la competencia y acceder así a los octavos de final.

El resultado fue de 1-1 en tiempo regular entre el conjunto esteño y el Auriazul de Luque que milita en la Primera División. Los goles fueron anotados por Alex Duarte para Minga e igualó Lautaro Comas para Luqueño.

La definición se realizó desde el punto penal donde el equipo de UFI se impuso por 5-4.

En cuartos de final, Minga Guazú tendrá como rival al ganador del partido entre Encarnación FC y el 2 de Mayo que se jugará el martes 26 de agosto desde las 18:30 en el estadio Río Parapití en Pedro Juan Caballero.

El único emparejamiento confirmado para los octavos de final de la Copa Paraguay es el de Sportivo Trinidense vs. Nacional.

Sportivo Luqueño
Redacción D10
