Mateo Gamarra rompe en llanto al recordar a su padre fallecido

Mateo Gamarra, nuevo jugador del Athletico Paranaense, rompió en llanto durante su presentación al momento de repasar sus éxitos deportivos que no pudo disfrutar en compañía de su padre, quien falleció poco antes de la pandemia de coronavirus que paralizó al mundo.

“A mí me tocó perder a mi papá antes de la pandemia y es difícil, porque todas las cosas que logré mi papá no ha disfrutado conmigo y eso me pesa mucho”, dijo entre lágrimas durante una entrevista al canal oficial del club brasileño.

El Sargento reveló su gran historia de superación, que sorprendió a los brasileños, ya que cuando estaba afianzándose en el fútbol en filas del Independiente de Campo Grande y luego en el 12 de Octubre de Itauguá se desató la pandemia que le obligó a volver a su natal Concepción para trabajar en limpieza de patios y pintura.

“Vino la pandemia y ahí cuando estaba jugando profesionalmente tuve que volver al interior porque paró toda la Segunda División. (...) Me volvió a tocar trabajar otra vez en la vida, en la limpieza de patios, de pintor de barcos, de barcazas, tiraba basura...cualquier cosa”, comentó.

GANAR TÍTULOS CON PARANAENSE

En otro momento, el ex Olimpia agradeció el inmenso cariño de los hinchas del Furacão. “Primero agradecerle a toda esa gente que me dio esa bienvenida por las redes sociales. La verdad que uno siente cuando se le quiere y desde el primer día sentí eso”, manifestó.

Y acompañó con la promesa de ganar títulos con el club ubicado en la ciudad de Curitiba. “De mi parte van a ver mucha entrega, mucho trabajo, mucha disciplina, y por sobre todas las cosas voy a tratar de ganar dos a tres títulos, mínimo, con Paranaense”, sentenció.

Mateo Gamarra, de 23 años de edad, internacional absoluto por la selección de Paraguay desde 2022, llega al fútbol brasileño procedente del Decano a cambio de unos USD 3.200.000 por la 75% de su ficha. Compartirá vestuario con el extremo paraguayo Romeo Benítez, quien también fichó en este mercado de pases.