Martín Palermo mantendría el equipo

Equipo que gana no se toca. Algo que Martín Palermo, entrenador de Olimpia, tiene muy claro y plantea respetar para lo que será el superclásico del próximo domingo a las 16:30 en Barrio Obrero.

Será el cuarto partido consecutivo que Palermo podría repetir alineación, los tres anteriores con victorias: Trinidense (2-0), Sol de América (0-1) y Libertad (4-0). De estos equipos, quien tomó especial valor fue el delantero Hugo Adrián Benítez, quien marcó dos goles en lo que es su primera temporada en Primera División.

Orgullo. Adrián Sánchez, abuelo de Hugo, contó las vivencias que tuvo con el delantero en su crecimiento dentro del club. “Yo fui quien lo metí en esto, cuando tenía 5 años le llevé a la escuela de fútbol de Jorge Guasch, ahí estuvimos 7 años, a los 12 años le vio (Luis) Monzón, hicimos un amistoso ante la Sub 14 de Olimpia y le hizo 4 goles, pero era muy chiquito. Su característica es ser peleador, guerrero, voluntarioso, no deja ninguna pelota y no se quiso ir del club sin debutar en Primera”, dijo Sánchez a FALG (1080 AM).

Olimpia busca mantener el mismo onceno inicial que le trajo victorias seguidas en los últimos juegos.

DATO. 2 goles suma Hugo Adrián Benítez en Primera en la que disputó cuatro partidos (en total 177 minutos).