Martín Palermo debuta este sábado en Fortaleza

El entrenador argentino Martín Palermo se estrenará este sábado como nuevo entrenador del Fortaleza de la primera división del fútbol brasileño.

Su nombre fue publicado en el registro oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol y debutará contra el Vitória en el Arena Castelão, porla 23.ª jornada de la Serie A del vecino país.

El exentrenador de Olimpia, de 51 años, llega a un club que está amenazado por el descenso en la actual campaña en el Brasileirao. Ocupa el penúltimo puesto.

Antes de marcharse a tierras brasileñas, Palermo ganó el Torneo Clausura del Campeonato Paraguayo en 2024. Dirigió previamente a clubes como Godoy Cruz (ARG), Arsenal de Sarandí (ARG), Unión Española (CHI), Pachuca (MEX), Curícó Unido (CHI), Aldosivi (ARG) y Platense (ARG).