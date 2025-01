Con el primer objetivo del año, la Supercopa Paraguay, perdido, Olimpia debe enfocarse en el inicio del Torneo Apertura que será el domingo ante Guaraní desde las 18:15 en Sajonia.

La presión es fuerte para el entrenador Martín Palermo, que tiene a todos los jugadores que pidió en este mercado de pases para armar su plantel, además, el torneo Apertura llevará el nombre de Osvaldo Domínguez Dibb, ex presidente de la institución.

“Hay que seguir ajustando cosas, el conocimiento con los chicos nuevos, la idea que proponemos. Nos preparamos para este partido, era un gran objetivo pero lamentablemente no lo conseguimos.

Hay que dar vuelta la pagina y pensar en el inicio del campeonato. Estoy más que seguro y convencido de que este grupo y el plantel que hay, va a responder de la mejor manera”, expresó Palermo tras la caída ante Libertad.

CAMBIOS. Consultado por la ausencia de César Olmedo, titular en la campaña anterior en la zona defensiva, el entrenador apuntó: “Hay una competencia muy grande, esto es cuestión de partido a partido, ver con quién me dé la opción que yo pretendo. Me da tranquilidad que tengo competencia en todos los puestos. busco siempre lo mejor. Eso no quita que el próximo partido no pueda jugar César. En caso que César sea titular, Robert puede pasar a ser central. Depende del desgaste que hay en cada partido. Tengo recambio”.

¿Mueve fichas?

Martín Palermo parará hoy en la Villa Olimpia el equipo que jugará ante Guaraní en el clásico más añejo que será el debut en el Apertura.

César Olmedo es el candidato uno a regresar a la titularidad, habrá que ver si Robert Rojas reemplaza a Alejandro Maciel en la zaga o sale del equipo.

En cuanto al mediocampo, el ingreso de Javier Domínguez es una opción en lugar de Alex Franco, para darle mayor contención al equipo en defensa.

CIFRAS. 8va. derrota que suma el entrenador Martín Palermo en Olimpia, dirigió 43 partidos. Ganó 22 y empató 13.

97 caídas alcanzó el Decano ante Libertad en el historial del clásico blanco y negro un total de 314 juegos.