Manolo Jiménez le pone los días contados a Enzo

Manolo Jiménez charló en conferencia de prensa luego de la victoria de Cerro Porteño por 2-0 ante Guaraní y entre otras cosas fue consultado sobre Enzo Giménez.

El estratega español había convocado a Enzo para el duelo ante el Indio pero finalmente el futbolista no integró la planilla de juego quedando fuera del encuentro.

Consultado sobre Enzo, Manolo fue sincero y blanqueó el futuro del jugador. “Enzo Giménez es un gran jugador, se perjudica él, siempre le señalan juegue o no juegue. Perdió el tren, perdió el sitio, cuando acabe la temporada veremos de hablar con él porque es un chico que no merece y no puede seguir así”, indicó.

Enzo Giménez fue marginado totalmente del equipo de Cerro Porteño luego de su error ante Colo Colo en la última jugada del partido que le costó la derrota al Ciclón por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.