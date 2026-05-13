13 may. 2026
Fútbol Internacional

Neuer renovará un año más con el Bayern

Manuel Neuer ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por un año más, según informaciones del canal de pago Sky y del diario “Bild”.

Mayo 13, 2026 10:18 a. m. • 
Por Redacción D10
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Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich.

Foto: AFP

Se espera que la firma del nuevo contrato se antes de la última jornada de la Bundesliga en la que el Bayern recibirá al FC Colonia en la Allianz Arena.

El anuncio podría hacerse el mismo sábado, cuando el Bayern recibirá la ensaladera de campeón de la Bundesliga, o el domingo cuando se celebre el título.

Neuer, de 40 años, ha ganado en 13 ocasiones la Bundesliga y 2 veces la Liga de Campeones, con lo que es el jugador más exitoso en la historia del Bayern.

Según los medios, Neuer habría aceptado una rebaja en su sueldo que se estima actualmente en 20 millones de euros anuales.

En principio Neuer deberá seguir siendo el meta titular pero se planea que su suplente y posible sucesor Jonas Urbig tenga más minutos que hasta ahora para potenciar su evolución.Como tercer portero seguirá el veterano Sven Ullreich.

Fútbol Internacional Manuel Neuer Bayern Múnich
Redacción D10
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