Lucas Sanabria, satisfecho por el logro obtenido

Lucas Sanabria, una de las jóvenes figuras de Libertad en la Supercopa Paraguay, habló para Fútbol a lo Grande Radio Monumental este jueves.

El talentoso volante expuso: “Somos muy unidos y nosotros mantuvimos un perfil bajo. Ellos estaban muy confiados de lo que iba ser este partido”, indicó.

Sanabria manifestó que el objetivo siempre fue la obtención del trofeo. “Queríamos comenzar con un titulo, tenemos muy buen grupo”, recalcó.

Lucas Sanabria también se quejó de la no expulsión de Richard Ortiz que le fue duro abajo en una jugada durante el segundo tiempo. “A mi por una jugada casi similar me expulsaron y ahora el arbitro me dijo que la jugada era diferente”, expresó.

Por último dijo que ya dan vuelta de página tras los festejos y piensan en el debut en el Apertura. “Ahora luego del titulo ya estamos pensando en el juego del domingo”, concluyó.