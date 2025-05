Los paraguayos de Newell’s con futuro incierto

El semestre de Newell’s Old Boys no fue el mejor al haberse quedado fuera de los octavos de final del fútbol argentino donde no se tuvieron rendimientos buenos y los paraguayos del plantel rosarino están con futuro incierto.

El periodista Agustín Malvestitti, encargado de cubrir las noticias de Newell’s Old Boys, indicó que los paraguayos que podrían salir son Fernando Cardozo y Saúl Salcedo. En tanto Carlos González tendrá que pelear el puesto con otros delanteros.

“Se está haciendo la negociación para que se dé el regreso de Fernando Cardozo a Olimpia”, confirmó el periodista argentino. “Saúl Salcedo tiene un pie y medio afuera de Newell’s. Carlos González es el titular, pero si llega otro delantero quedaría relegado como suplente”, indicó.

En las próximas semanas se tendrán novedades en lo que respecta a los paraguayos de Newell’s Old Boys que no tuvieron un buen desempeño en el primer semestre.