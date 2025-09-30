30 sept. 2025
Champions League

Lautaro Martínez, doblete y récord ante el Slavia

El argentino Lautaro Martínez comandó este martes la victoria del Inter de Milán ante el Slavia de Praga (3-0), como autor de un doblete en San Siro con el que marcó un nuevo récord como ‘nerazzurro’.

UEFA Champions League - Inter vs Slavia Prague

Jugadores del Inter celebran un gol ante Slavia.

Foto: MATTEO BAZZI/EFE

El argentino Lautaro Martínez comandó este martes la victoria del Inter de Milán ante el Slavia de Praga (3-0), como autor de un doblete en San Siro con el que marcó un nuevo récord como ‘nerazzurro’, primer y único jugador de la historia del club en anotar en 7 temporadas de la Liga de Campeones.

Lautaro es una leyenda indiscutible del Inter. Es el máximo goleador histórico del club en la máxima competición continental y el máximo goleador extranjero de la entidad ‘nerazzurra’. Ahora es, también, el único que ha conseguido marcar en 7 ediciones del torneo.

Consiguió su nueva marca en una noche especial por dos motivos. Porque fue la primera en la que el Inter jugó de manera oficiosa en un estadio de su propiedad, compartida con el Milan. Sólo faltan trámites burocráticos. Y porque lo hizo ante un rival con una relación especial con los ‘nerazzurri’, que sufrieron en 1938 la mayor derrota continental de su historia, un 9-0 que se mantiene en la retina de la afición.

Su gran estado de forma se refleja en el momento que atraviesa el Inter. El mejor desde la llegada del rumano Cristian Chivu al banquillo. Está más asentado el equipo, mejor configurado. Es la cuarta victoria consecutiva, con el pleno en ‘Champions’. Sólo ha encajado un gol en estos últimos cuatro choques en los que ha anotado nueve goles.

Controló el Inter el duelo de inicio a fin. No dio opción a los checos, que se pegaron un tiro en el pie a la media hora de partido. Cayó Stanek en la trampa de Lautaro. La presión alta del Inter y del argentino provocaron el fallo en salida de balón del meta, que dejó un balón en tierra de nadie que Lautaro aprovechó para marcar a puerta vacía.

Se descompuso por completo el Slavia y el Inter olió sangre. Apenas cuatro minutos después, en el 34, Thuram tocó línea de fondo y sacó un pase atrás que remachó Dumfries ubicado en el puesto de delantero centro.

Sentenciado el duelo, ya sin opciones para el Slavia, Lautaro sentenció para rubricar su doblete. Se escondió de la defensa y apareció libre de marca en el segundo palo para empujar a puerta vacía el centro de Bastoni, que se había incorporado al ataque. Doblete y nuevo récord para el capitán. Victoria para el Inter, invicto en esta ‘Champions’, con pleno de victorias.

- Ficha técnica:

. 3 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck (Akanji, m.67), Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian, m.76), Zielinski (Barella, m.67), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (Pio Esposito, m.67) y Thuram (Bonny, m.67).

. 0 - Slavia Praga: Stanek; Vlcek, Chaloupek, Zima, Hashioka (Chytil, m.84); Doudera (Mbodji, m.49), Dorley, Zafeiris, Sadilek (Schranz, m.46), Provod (Cham, m.70); Kusej (Chory, m.46).

Goles: 1-0, m.30: Lautaro; 2-0, m.34: Dumfries; 3-0, m.65: Lautaro.

Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Bisseck (m.48), Lautaro (m.61) por parte del Inter de Milán; y a Schranz (m.56) por parte del Slavia Praga.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE

