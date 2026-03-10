10 mar. 2026
Champions League

Arrancan los octavos de Champions League

Hoy se pone en marcha la etapa de octavos de final de la UEFA Champions League con cuatro atractivos compromisos.

Marzo 10, 2026 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Lamine Yamal

Determinante. Lamine Yamal, jugador del Barcelona.

Foto: Gentileza - Barcelona

Desde las 14:45, el Galatasaray turco recibe la visita del Liverpool inglés, mientras que desde las 17:00 se disputarán tres encuentros: Newcastle de Inglaterra recibe al Barcelona de Lamine Yamal; el Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone juega de local contra el Tottenham de Inglaterra y el Atalanta de Italia medirá fuerzas contra el poderoso Bayern Múnich alemán.

Una interesante cartelera deportiva. Estos juegos serán vitales con miras a los duelos de revancha, que se disputarán la próxima semana.

Champions League Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Newcastle.jpg
Champions League
Newcastle, a octavos y posible rival del Barcelona
Newcastle United superó el trámite de la vuelta al imponerse por 3-2 al Qarabag, haciendo valer la contundente goleada lograda en la ida (1-6) que le permite avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que podría enfrentarse al Barcelona.
Febrero 24, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Bodo.jpg
Champions League
El Bodo se rebela ante el Inter
El Bodo Glimt dejó este miércoles herido de muerte al Inter de Milán, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones.
Febrero 18, 2026 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Gordon Newcastle.jpg
Champions League
Gordon sentencia la eliminatoria con un póker de goles
El Newcastle United dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Qarabag con una goleada a domicilio por 1-6.
Febrero 18, 2026 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
20260217_193019.jpg
Champions League
Guirassy acerca al Dortmund a octavos
Diferencial en el juego aéreo y eficaz como asistente también, el guineano Serhou Guirassy acercó al Borussia Dortmund a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, que sucumbió por 2-0.
Febrero 17, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20260217_191504.jpg
Champions League
Real Madrid logra su revancha frente al Benfica
Real Madrid venció de visita al Benfica por el partido de ida de los Play-offs de la Champions League en un partido donde el brasileño Vinícius denunció racismo por parte de Prestianni.
Febrero 17, 2026 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
PSG.jfif
Champions League
PSG remonta ante el Mónaco
El partido tuvo de todo entre PSG y Mónaco, goles tempraneros, penal desaprovechado y la remontada del equipo parisino para ganar 3-2 en el partido de ida del repechaje por un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.
Febrero 17, 2026 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más