Arrancan los octavos de Champions League

Desde las 14:45, el Galatasaray turco recibe la visita del Liverpool inglés, mientras que desde las 17:00 se disputarán tres encuentros: Newcastle de Inglaterra recibe al Barcelona de Lamine Yamal; el Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone juega de local contra el Tottenham de Inglaterra y el Atalanta de Italia medirá fuerzas contra el poderoso Bayern Múnich alemán.

Una interesante cartelera deportiva. Estos juegos serán vitales con miras a los duelos de revancha, que se disputarán la próxima semana.