Lautaro Martínez advierte al Bayern Múnich

El argentino Lautaro Martínez lideró este sábado la contundente victoria de su Inter de Milán ante el Cagliari (3-1) para, además de asentar a los suyos en el liderato, lanzar un aviso al Bayern de Múnich, al que se medirá este miércoles en Liga de Campeones para cerrar los cuartos de final.

Después del empate de la pasada jornada ante el Parma que puso en riesgo su colchón de 3 puntos en Serie A, el Inter no podía permitirse fallar de nuevo. Y menos ante su público a pocos días de recibir en San Siro al Bayern de Múnich, en el partido más importante de la temporada con la ligera ventaja obtenida en el Alemania (1-2) tras la exhibición de Lautaro.

No descansó el ‘Toro’ como sí hicieron Bastoni, Thuram, Darmian o Acerbi. En este estado de forma, Inzaghi no quiso renunciar a su mejor jugador, autor del segundo tanto ante el Cagliari que encaminó una victoria de líder, autoritaria para ceder toda la presión al Nápoles, obligado a ganar para no perder sus opciones de salir campeón a final de temporada.

Abrió el marcador Marko Arnautovic con un fusil desde el corazón del área, reforzando su cartel de suplente de lujo, colaborador en acciones de gol cada vez que Inzaghi, uno de sus máximos valedores, le ha dado la oportunidad.

Pero no fue hasta que apareció el capitán argentino que el Inter no saboreó la victoria. Balón al espacio de Arnautovic, estelar en el partido, y sutil vaselina del ‘Toro’ para sumar su vigésimo gol en lo que va de temporada, fundamental en el éxito de este equipo que sueña con el triplete. Es la cuarta temporada consecutiva que Lautaro alcanza estas cifras.

No quiso Inzaghi arriesgar y le sustituyó en el minuto 67, con el partido ya sentenciado (3-1), para que pudiera llegar sin carga al trascendental duelo ante el Bayern.

Reabrió poco antes de esa sustitución mínimamente el duelo Piccoli con un remate de cabeza que sorprendió a Sommer. Se puso alerta el Inter después de haber dejado escapar hace una semana ante el Parma una ventaja idéntica y Bisseck, apenas 7 minutos después, en el 55, respondió de la misma manera, con un testarazo inapelable en un saque de esquina que sentenció el duelo y espantó con cualquier atisbo de sorpresa de los sardos.

El Inter no falló esta vez en casa, ante su gente, y renovó su confianza con una gran victoria ante el Cagliari para ceder la presión al Nápoles, que, en caso de no ganar, se quedaría a 6 puntos de los interistas. Lautaro Martínez, con su gol, lideró el éxito con su gol y advirtió al Bayern, al que se medirá este miércoles con unas semifinales de ‘Champions’ en juego.

-- Ficha técnica:

3 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski (Bastoni, m.67), Frattesi, Calhanoglu (Asllani, m.84), Barella, Dimarco (Darmian, m.59); Arnautovic (Correa, m.59) y Lautaro Martínez (Thuram, m.67).

1 - Cagliari: Caprile; Zappa (Obert, m.72), Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou (Marin, m.62), Deiola (Gaetano, m.72), Augello; Coman (Luvumbo, m.62) y Piccoli.

Goles: 0-1, m.13: Arnautovic; 2-0, m.26: Lautaro; 2-1, m.48: Piccoli; 3-1, m.55: Bisseck.

Árbitro: M. Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Deiola (m.69) por parte del Cagliari.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte). EFE