Las jugadoras finalistas de 11 FIFPRO 2025

El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO anunció este lunes las jugadoras finalistas del 11 2025, entre las que figuran la delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo y las brasileñas Marta y Debinha, jugadoras, respectivamente, del Orlando Pride y el Kansas City Current estadounidenses.

Tras los votos emitidos por más de 6.000 futbolistas para formar el once ideal del año, el sindicato FIFPRO hizo públicos los nombres de las 26 jugadoras que han recibido el mayor número de apoyos por sus actuaciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025, ambos inclusive, con el requisito de haber participado en al menos 20 partidos oficiales durante ese periodo.

Entre las finalistas hay cinco jugadoras del Barcelona de la liga española, la ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí y sus compañeras, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Vicky López y Ona Batlle y cinco del Chelsea inglés, Hannah Hampton, Millie Bright, Lucy Bronze, Ellie Carpenter y Keira Walsh.

Las jugadoras que hayan logrado más votos en su posición formarán el once del año, que FIFPRO dará a conocer el próximo lunes 3 de noviembre.

Las 26 finalistas son las siguientes

= Porteras

Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemania)

Mary Earps (París Saint-Germain, Inglaterra)

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

= Defensas

Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)

Ona Batlle (Barcelona, España)

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid / París Saint-Germain, España)

Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Centrocampistas Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)

Debinha (Kansas City Current, Brasil)

Patricia Guijarro (Barcelona, España)

Vicky López (Barcelona, España)

Alexia Putellas (Barcelona, España)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)

= Delanteras

Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)

Athenea del Castillo (Real Madrid, España)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)

Marta (Orlando Pride, Brasil)

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra). EFE