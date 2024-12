La versión europea del Barça, a prueba ante el finalista de la última Champions

El conjunto azulgrana, que arrancó el curso como un tiro, se ha dejado 10 de los últimos 12 puntos en LaLiga y, aunque sigue líder de la competición doméstica, Real Madrid y Atlético de Madrid ya le pisan los talones.

El Barça ha ido perdiendo poco a poco su intensidad en la recuperación tras pérdida, la efectividad en su principal arma en defensa, el fuera de juego, y también parte de su productividad ofensiva. Y ahora falta saber si este bajón de rendimiento en el torneo doméstico se traslada también a la máxima competición europea.

En la ‘Champions’, el equipo camina con paso firme tras su tropiezo inicial en Mónaco (2-1) y encadena cuatro victorias, algunas de enorme mérito como las goleadas en casa ante el todopoderoso Bayern Múnich (4-1) o en el infierno de Belgrado contra el Estrella Roja (2-5).

El próximo duelo europeo supone un reto mayúsculo para el Barcelona, pues lo recibe el Dortmund, con el que está empatado a 12 puntos en la clasificación, en un escenario en el que el cuadro germano solo ha cedido un empate esta temporada, ante el Bayern en la Bundesliga.

El equipo dirigido por Nuri Sahin se ha mostrado casi intratable en casa, pero esta fortaleza en el Signal Iduna Park no es nueva. Y es que no conoce la derrota en sus últimos 13 partidos como local en la Liga de Campeones, con un balance de 9 victorias y 4 empates.

El Barcelona intentará romper esta estadística y consolidarse entre los ocho primeros de la liguilla con su once de gala, el mismo que dejó escapar el pasado sábado la victoria en la recta final del partido de LaLiga ante el Betis, en una muy mala segunda parte en el Benito Villamarín (2-2).

La única novedad en la convocatoria es la del central Ronald Araujo, que ha recibido el alta médica tras cinco meses apartado de los terrenos de juego por una rotura del tendón del isquiotibial del muslo derecho. Sin embargo, tal como adelantó Flick hace unos días, el internacional uruguayo debería tener sus primeros minutos en el próximo duelo ante el Leganés.

A la cita europea llega el Dortmund con las bajas por lesión del centrocampista Julian Brandt y los centrales Niklas Süle y Waldemar Anton, lo que probablemente obligue al centrocampista Emre Can a retrasar su posición para formar pareja en el eje de la zaga con Nico Schlotterbeck.

El extremo Maximilian Beier dejó el campo lesionado en el último partido contra el Borussia Mönchengladbach y también es duda.

- Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Sabitzer, Gross; Malen, Gittens, Guirassy.

Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund.

Hora: 17.00.

Otros partidos para la jornada de Champions:

14.45 - Slovan vs. Atlético Madrid

17.00 - Benfica vs. Bolonia

17.00 - Milan vs. Estrella Roja

17.00 - Dortmund vs. Barcelona

17.00 - Juventus vs. Manchester City