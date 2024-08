La unión, un valor a resaltar

“Esto se fue gestando desde la pretemporada, en Encarnación, Buenos Aires, eso nos unió. Hay una unión muy familiar en todas las áreas: cocineros, utileros, médicos. No busco tantas figuras en los equipos, sino estructuras de grupos que te lleven a cosas importantes”, expresó Palermo en charla con medios.

Arco en cero. Palermo también valoró el nivel de imbatibilidad que tiene el guardametas Gastón Olveira, que en 5 de los 7 partidos jugados por Olimpia no recibió goles.

“Además, seguimos manteniendo el arco en cero. Que no nos conviertan goles no es solo un factor de los defensores, es todo el funcionamiento del equipo, una estructura muy fuerte y eso nos da cierta calma. A pesar de que pasen los minutos y no encontremos el gol, tenemos paciencia con la seguridad que tenemos en nuestro arco, somos un equipo mucho más completo y esto nos da estos resultados”, analizó el adiestrador franjeado.

La última vez que Olimpia fue líder en soledad de un torneo, fue por el Clausura del 2022, en la fecha 10, tras vencer 3-1 a 12 de Octubre de Itauguá, torneo en que salió campeón.

CIFRAS. 1 año, 9 meses y 24 días que Olimpia no era líder en soledad de un torneo. Fue en el torneo Clausura 2022.