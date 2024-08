“El estilo de juego no nos estaba dando resultados, y si no se da, hay que probar otra forma. Me gusta esta forma, pero no podemos ser necios, si no sale con este estilo de juego hay que buscar otro”, expresó Melgarejo en contacto con la 1080 AM.

El objetivo de Ameliano quedó claro: “La única prioridad que tenemos es el campeonato Clausura, no más la Copa Sudamericana, no más la Copa Paraguay”, subrayó Melgarejo.