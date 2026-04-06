06 abr. 2026
Especiales

La Triona, la pelota más tecnológica que puede “hablar” con el VAR

El balón es el protagonista principal en un partido de fútbol y su diseño ha evolucionado a lo largo de los mundiales. Del cuero artesanal a la tecnología pura. En el Mundial 2026, la Triona romperá todos los moldes: tendrá un “latido” en su interior y podrá “hablar” con el VAR.

Abril 06, 2026 11:52 a. m.
Pelota.jpg

Ilustración: Alberto Quintana

La evolución de los balones mundialistas siempre ha sido un reflejo de su tiempo. Desde aquel cuero grueso con costuras sobresalientes de los primeros torneos hasta las superficies sintéticas de alta precisión, cada avance ha buscado mejorar el control y la dinámica en cancha.

El desarrollo de las pelotas tampoco ha estado ajeno a polémicas, como en el caso de la Jabulani de Sudáfrica 2010, donde la mayoría de los jugadores criticó su inestabilidad, su excesiva ligereza y su trayectoria impredecible.

Sin embargo, la revolución tecnológica no se detiene y, para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, entrará al campo de juego la Triona, la pelota que promete redefinir el juego. Ya no solo se pateará: también será una herramienta inteligente dentro del ecosistema del fútbol moderno.

Una pelota para celebrar la unión de tres países

El nombre Triona deriva de la unión de “Tri” y “Onda”, reflejando las tres ondas que simbolizan a los países anfitriones, con un diseño tricolor (rojo, verde y azul) que incluye elementos icónicos de cada nación.

México está representado por el águila, Canadá por la hoja de maple y Estados Unidos por las estrellas. El resultado es una composición armónica que traduce la identidad de tres culturas en un solo objeto.

A estos símbolos se suman toques dorados que representan el brillo y la gloria de la Copa del Mundo.

El balón que “habla” con el VAR

La Triona fue diseñada con solo cuatro paneles, el menor número en la historia, lo que redefine la geometría clásica de la pelota. Esta construcción, junto con el termosellado sin costuras, reduce la absorción de agua y mejora la uniformidad en el contacto.

De acuerdo con el fabricante, el resultado es un balón mucho más estable y con trayectorias predecibles, incluso en condiciones adversas.

No obstante, la verdadera revolución de esta pelota está en su interior. La Triona incorpora tecnología de “Connected Ball”, un sistema con sensor de movimiento capaz de enviar datos en tiempo real.

Cada toque, cada impacto y cada cambio de dirección quedan registrados con precisión milimétrica. Esta información se integra directamente al sistema de videoarbitraje (VAR), aportando una capa adicional de certeza en decisiones clave.

Es decir, ya no se trata solo de lo que ven los ojos humanos o las cámaras, sino también de lo que registra el propio balón en tiempo real. Con esos datos precisos, la Triona puede “hablar” con los árbitros encargados del VAR.

Mayor control para el jugador

La innovación no se limita a la tecnología digital. La superficie externa presenta micro y macrotexturas diseñadas para optimizar el agarre y el control. Para los futbolistas, esto se traduce en una mejor respuesta al primer toque, mayor precisión en los pases y más confianza en los remates.

En paralelo, su aerodinámica fue ajustada tras miles de horas de pruebas, buscando un equilibrio entre potencia y estabilidad. El objetivo es claro: que la pelota responda exactamente a la intención del jugador.

La llegada de la Triona confirma una tendencia: el fútbol avanza hacia una integración cada vez más profunda entre deporte y tecnología. Lo que antes era intuición, hoy es dato; lo que era polémica, ahora busca ser evidencia.

En 2026, cada pase y cada gol estarán acompañados por una precisión inédita. Y, aunque el talento seguirá siendo el factor decisivo, la pelota —por primera vez— también tendrá algo que decir.

Mundial FIFA 2026 El mundo en una pelota
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