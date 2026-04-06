06 abr. 2026
Especiales

La pelea por récords en el Mundial 2026: El último asalto para Messi y Cristiano

Un vistazo a algunos registros históricos que pueden ser quebrados en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio próximos, donde el formato inédito del torneo puede tener un gran peso para que los números sean superados.

Abril 06, 2026 11:30 a. m.
Messi y Cristiano.jpg

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen la oportunidad de establecer nuevos récords en el Mundial 2026

Ilustración: Alberto Quintana.

El Mundial de 2026, que se celebrará en Norteamérica, no será solo el primero con 48 selecciones en casi cien años de historia, sino también el escenario ideal para que varias marcas históricas caigan.

Con un calendario expandido a 104 partidos, el aumento de encuentros por equipo (hasta ocho para los semifinalistas) y la variedad de niveles que impera en la nueva primera fase, las probabilidades estadísticas juegan a favor de quienes pueden quebrar récords.

Lo que antes parecía inalcanzable en el formato de 32 equipos hoy se presenta como un objetivo alcanzable para las grandes estrellas y las nuevas promesas del fútbol mundial.

Hasta la edición de 2022, el récord de participaciones en mundiales lo compartían leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado, Memo Ochoa, Rafael Márquez, Lothar Matthäus y Antonio Carbajal (tres mexicanos), todos con cinco Copas del Mundo disputadas.

Sin embargo, en este ciclo mundialista, jugadores como Messi y Cristiano (si logran mantenerse en sus respectivas convocatorias) tienen la oportunidad única de inaugurar el “Club de los Seis”, convirtiéndose en los primeros futbolistas de la historia en participar en seis ediciones distintas.

El otro récord que, en la previa, parece más “accesible” de extender —y quizás el más simbólico— es el de mayor número de partidos jugados, que pertenece a Lionel Messi. Tras alcanzar los 26 encuentros en Qatar 2022, el astro argentino solo necesita disputar al menos un partido en la fase de grupos de 2026 para elevar su propia marca.

No obstante, Cristiano suma 22 presencias, por lo que el desenlace podría convertirse en un mano a mano que dependerá del recorrido de sus respectivas selecciones.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo tiene una cita con la historia que depende de un solo grito. Si logra anotar al menos un gol en 2026, se convertirá en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas del Mundial, tras haberlo hecho de manera ininterrumpida desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022. No parece improbable que el portugués aproveche esta oportunidad.

En cuanto a la creación de juego, el trono de máximo asistente histórico está a punto de cambiar de manos —o de consolidarse—. Actualmente, Lionel Messi y Diego Maradona comparten el liderato con ocho asistencias cada uno.

Con el nuevo formato y una mayor cantidad de partidos, sumado al talento ofensivo de la selección argentina, es posible que Messi entregue ese pase decisivo que lo deje en solitario como el mejor asistidor en la historia de las Copas del Mundo.

Otros récords a batir

Un récord que permanece intacto desde 1958 es el de más goles en una sola edición, en manos de Just Fontaine, con 13 tantos. Aunque suene a una hazaña difícil de igualar, el Mundial 2026 ofrece un contexto favorable para desafiarlo: más equipos de menor nivel en la fase de grupos y un partido adicional en el camino hacia la final.

Jugadores como Kylian Mbappé o Erling Haaland podrían aprovechar este escenario y acercarse a la mítica cifra del francés, algo que hace cuatro años parecía imposible, pero que el nuevo formato vuelve más plausible.

La juventud y la veteranía también podrían tener protagonismo histórico. Para Lamine Yamal ya es imposible amenazar el récord de Pelé como goleador más joven (17 años y 239 días), pero es probable que surjan jugadores en plena adolescencia durante este Mundial, como el mexicano Gilberto Mora o el estadounidense Cavan Sullivan, quienes, de ser convocados, podrían aspirar a quebrar esa marca.

Por otra parte, figuras como el propio Cristiano Ronaldo podrían superar el récord de Dino Zoff como el jugador más veterano en ganar un Mundial, en caso de que Portugal levante el trofeo.

El 2026 no será solo un torneo de fútbol; podría convertirse en una auténtica reescritura de los libros de historia, impulsada por un formato que premia la cantidad tanto como la calidad, aunque esto siempre está por verse tratándose de un Mundial.---

Si querés, en el siguiente paso puedo hacerte una versión más “afilada” estilo crónica premium (más ritmo, frases más cortas y cierre más potente).

Mundial FIFA 2026 Lionel Messi Cristiano Ronaldo El mundo en una pelota
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