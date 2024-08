La nueva Champions, en marcha con reencuentros y clásicos históricos

Con grandes enfrentamientos, reencuentros, clásicos históricos y cuentas pendientes sobre el terreno de juego arranca la nueva Champions League, puesta en la escena del calendario futbolístico en el Foro Grimaldi de Mónaco, con el legendario guardameta italiano Gianluigi Buffon y el mítico goleador portugués Cristiano Ronaldo como maestros de ceremonia, manos inocentes encargados de trazar los recorridos competitivos de los equipos.

La ‘Champions’ del cambio echó a andar. Como toda variación que se precie plagada de alicientes y con la esperanza de un paso adelante positivo que responda a la exigencia, deportiva y económica, de los nuevos tiempos y salga al paso, y arrincone la idea de la Superliga que sobrevuela desde hace tiempo por el fútbol del Viejo Continente y que pone en cuestión el poder organizativo de la UEFA.

La configuración de la Liga de Campeones, que contará con 36 equipos, cuatro más que hasta ahora, fue rápida, fulgurante. Sin posibilidad de ‘bolas calientes'; solo condicionada por el capricho del ordenador, de la tecnología que del tirón establecía los ocho equipos que acompañaban a un noveno, extraído, este sí, de un bombo.

Así, el fútbol español cuenta para el próximo curso europeo con cuatro representantes. El Real Madrid, vigente campeón, el Barcelona, el Atlético Madrid y el Girona, uno de los debutantes en la Champions y para el que cada duelo es un premio.

Con la única premisa de que no se enfrenten equipos de una misma federación en la primera fase, quedó establecida la parte inicial del torneo, con cuatro grupos de nueve clubes. No habrá ida y vuelta como hasta ahora. Jugarán con cuatro de ellos partidos en casa y con los otros cuatro, fuera. Tampoco habrá clasificación de grupos. Sino una clasificación general de los 36. Los ocho primeros acceden a octavos directamente. Del nueve al veinticuatro serán emparejados para otra eliminatoria de donde saldrán los que completen los octavos de final. Los doce últimos de la clasificación general, quedan fuera. No irán a la Liga Europa tampoco.

El Real Madrid, defensor del título, volverá a enfrentarse al finalista, el Borussia Dortmund. Además, visitará Anfield para encontrarse, una vez más, con el Liverpool. También se medirá al Milan de Álvaro Morata y de nuevo con el Atalanta, al que ganó en la Supercopa semanas atrás. El Salzburgo austríaco, el Stuttgart, subcampeón de la Bundesliga, y los franceses Brest y Lille, completan su grupo. El conjunto blanco recibirá al Dortmund, al Milán, Salzburgo y Stuttgart y visitará a Liverpool, Atalanta, Lille y Brest.

“Sabemos la dificultad de esta competición, aquí están los mejores equipos. Las dificultades siempre son máximas, no cambian de una temporada a otra. Esta competición es especial para nosotros y haremos todo lo posible para ganarla, peo somos conscientes de la dificultad. El sistema es nuevo y haremos lo posible para pasara a la siguiente ronda, para estar entre los ocho primeros”, dijo Emilio Butragueño, representante del Real Madrid en el sorteo.

El Barcelona dispone, teóricamente, de la situación aparentemente más favorable en el reencuentro de su entrenador, Hansi Flick, con su antiguo equipo, el Bayern Múnich. Coincide con el Real Madrid en que tiene como adversarios al Borussia Dortmund, al Atalanta y al Brest. El resto de adversarios son el Benfica, el Young Boys suizo, el Estrella Roja y el Mónaco.

El conjunto azulgrana recibirá a Bayern, Atalanta, Young Boys y Brest; y visitará a Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco.

“Es algo nuevo para todos y nos tendremos que adaptar. Estamos contentos por el nivel que ha demostrado el equipo en este comienzo pero hay rivales potentes en el grupo. El Barcelona es un club potente y sus rivales no estarán contentos. Siempre aspiramos a lo máximo”, apuntó el coordinador del área de fútbol del Barcelona Bojan Krkic.

El Atlético Madrid se encuentra con Luis Enrique y con Xabi Alonso. El París Saint Germain y el Bayer Leverkusen son dos de sus ocho adversarios en la llamada fase liga. Además, se enfrentará al RB Leipzig, Benfica, Lille, Salzburgo, Slovan Bratislava y Sparta Praga en la primera fase.

El conjunto rojiblanco recibirá a RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille y Slovan Bratislava, y visitará a PSG, Benfica, Salzburgo y Sparta Praga.

Para Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, no se puede decir aún “si el sorteo es bueno o no. Piensas que es bueno, como el año pasado y después tuvimos dificultades para clasificarnos. El objetivo es alcanzar los octavos de final. Es una exigencia y creo que lo vamos a lograr. Es un formato nuevo, con muchos partidos”, dijo.

Para el Girona es un premio la Liga de Campeones. Cada partido será un aliciente, un espectáculo. De entrada, el conjunto de Michel Sánchez se medirá al Liverpool, al París Saint Germain, al Arsenal, al Milan, al Feyenoord, al PSV Eindhoven, al Slovan Bratislava y el Sturm Graz. Incluido en el bombo cuatro, el de los menos poderosos, la mayoría de sus adversarios son históricos, grandes del fútbol del Viejo Continente.

Luis Enrique, Mikel Arteta, Álvaro Morata con el Milan son alguno de los alicientes con los que está citado el representante español. El cuadro de Míchel Sánchez recibirá en Montilivi a Liverpool, Arsenal, Feenoord y Slovan Bratislava, y visitará a PSG, Milan, PSV Eindhoven y Sturm Graz.

El Girona considera que vive un momento único, “en una tarde para disfrutar. Para nosotros es un premio y estar aquí es un logro. Nos han tocado equipazos. Al Liverpool, el Arsenal. Es un orgullo para nosotros”, dijo en Movistar Pere Guardiola el presidente del Consejo de Admimistración del Girona

Buffon y Cristiano fueron el brazo ejecutor de la ceremonia. Ambos irrumpieron en el escenario reclamados por el Presidente de la UEFA Aleksandr Ceferin que antes de fijar el recorrido oficializó la entrega de premios a ambos. A Gianluigi Buffon, por poseer el mayor número de internacionalidades de todos los tiempos, con 176 y a Cristiano Ronaldo como máximo goleador de la historia de la competición, con 140 goles en más de dieciocho años de carrera.

La UEFA ha aprovechado la puesta en marcha de un nuevo formato para dar un paso al frente más allá y profundizar en el resto de aspectos que dejan en pasado los trazos de la competición tal y como ha sido concebida hasta ahora.

La renovación del himno, la actualización tecnológica para su configuración, el aumento de partidos y de premios económicos son aspectos que han dado frescura a la escena deseada por el organismo europeo en el acto fijado para dar cuerpo al torneo.

Lo que no cambia es la relación de favoritos, el ramillete inicial de candidatos, los grandes clubes que en los últimos tiempos han dado lustre al torneo más importante a nivel de equipos. Están los de casi siempre; el Real Madrid como rival a batir. Y el Manchester City. Dominadores en los últimos años, encabezan la relación de grandes aspirantes de la que también forma parte el Bayern Múnich y los otros ingleses, como el Liverpool o el Arsenal y también el París Saint Germain, debilitado aparentemente sin Kylian Mbappe pero aspirante habitual. Y más, liderado por el español Luis Enrique.

El Barcelona, el Atlético Madrid, uno de los más reforzados, el Borussia Dortmund, actual subcampeón, el Bayer Leverkusen, subcampeón de la Liga Europa y dominador de la Bundesliga, con Xabi Alonso, el Inter Milan o el Milan o el Juventus, de la Serie A al alza, dan lustre a un evento que crece a partir de ahora y que quedará definitivamente establecido el próximo sábado, cuando sean fijadas las fechas y los partidos.

Treinta y seis participantes para 144 partidos -dieciocho encuentros por jornada y ocho jornadas en total-, desde el 17 de septiembre la rpimera hasta el 29 de enero del 2025, la última, en dos bandas horarias -18.45 y 21.00- conforman el esqueleto del torneo.

El Manchester City de Pep Guardiola, campeón hace dos ediciones, eludió a los equipos españoles. jugará como local ante el Inter, el Club Brujas, el Feyenoord y el Sparta Praga. El técnico españolo se verá las caras, sin embargo, con el que fuera su compañero, Luis Enrique. Visitará al París Saint Germain y depsués el Juventus, al Sporting de portugal y al Slovan Bratislava. Fue el primer grupo en quedar configurado el campeón de la Premier, el que marcó el paso del resto. EFE