Simeone: “No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran”

“Somos todos personas. Si nos preguntas a todos, está claro que, como persona, cada uno tiene un pensamiento diferente al otro. No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran. Para eso hay que trabajar y buscarlas y que esa diosa fortuna también esté de tu lado”, proclamó en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano, escenario este miércoles del encuentro de ida contra el conjunto londinense.

“Yo siempre digo que el soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra, que es lo que nosotros hacemos y lo que dios quiere, así que así nos comportamos”, remarcó el técnico argentino, que ha llevado al Atlético a dos finales de la Liga de Campeones, en 2014 y 2016, ambas perdidas contra el Real Madrid.

Simeone no siente presión, sino “responsabilidad” e “ilusión” por “estar cerca de un objetivo que el club no ha logrado nunca” a lo largo de toda su historia, por lo que admitió que “claro que hay una ilusión especial”.

“Prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de encuentros, por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo… Nos tenemos que preparar bien. Queremos jugar el partido que imaginamos”, contó el técnico.

“Jugar con intensidad, con nuestro modo de juego, con nuestra búsqueda, con esa iniciativa que el equipo tiene ofensivamente… Y allá iremos”, abundó el entrenador argentino, que entiende como “normal” la expectativa del aficionado “ante una nueva semifinal” de la Liga de Campeones, la cuarta en los 14 años de la era Diego Simeone y la séptima en la historia del club.

“Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de ‘Champions’ nuevamente, después de nueve años. Hacerlo por cuarta vez es maravilloso. Es increíble. Esa fe, esa ilusión y ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Un partido duro y un rival muy bueno, con una estrategia de pelota parada muy bien trabajada y allá vamos, con toda la ilusión”, expresó.

También fue preguntado por Alexander Sorloth. “Es increíble. Es un futbolista que logra marcar una cantidad de goles año tras año. Cuando él está bien, es determinante en nuestro equipo. Lo necesitamos como estuvo el otro día en el segundo tiempo, sobre todo porque representó todo lo que necesitamos de él con su juego y seguramente este miércoles nos ayudará en el partido”, respondió Simeone. EFE