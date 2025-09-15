15 sept. 2025
Champions League

La cartelera de la Champions League

La Champions League 2025/2026 arranca este martes con seis encuentros. Mirá la cartelera completa de los partidos correspondiente a la primera semana del torneo.

La Champions League, el trofeo más deseado de Europa.

La Fase de liga máxima competición a nivel de clubes de Europa se pone en marcha este martes con encuentros imperdibles. Así serán los 18 partidos de la primera semana de la Champions League.

Jornada 1

Martes 16 de septiembre

-PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise

Estadio: Philips Stadion

Hora: 13:45

-Athletic Club vs. Arsenal

Estadio: San Mamés

Hora: 13:45

-Real Madrid vs. Olympique de Marsella

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 16:00

-Benfica vs. Qarabağ

Estadio: Da Luz

Hora: 16:00

-Juventus vs. Borussia Dortmund

Estadio: Allianz Stadium

Hora: 16:00

-Tottenham vs. Villarreal

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Hora: 16:00

Miércoles 17 de septiembre

-Olympiakos vs. Pafos

Estadio: Georgios Karaiskakis

Hora: 13:45

-Slavia Praga vs. Bodø/Glimt

Estadio: Eden Arena

Hora: 13:45

-Paris Saint-Germain vs. Atalanta

Estadio: Parque de los Príncipes

Hora: 16:00

-Bayern Múnich vs. Chelsea

Estadio: Allianz Arena

Hora: 16:00

-Liverpool vs. Atlético de Madrid

Estadio: Anfield

Hora: 16:00

-Ajax vs. Inter

Estadio: Johan Cruyff Arena

Hora: 16:00

Jueves 18 de septiembre

-Brujas vs. Mónaco

Estadio: Jan Breydel

Hora: 13:45

-Copenhague vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Parken Stadion

Hora: 13:45

-Manchester City vs. Napoli

Estadio: Etihad Stadium

Hora: 16:00

-Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

Estadio: Deutsche Bank Park

Hora: 16:00

-Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty

Estadio: José Alvalade

Hora: 16:00

-Newcastle vs. Barcelona

Estadio: St James’ Park

Hora: 16:00

