La cartelera de la Champions League

La Fase de liga máxima competición a nivel de clubes de Europa se pone en marcha este martes con encuentros imperdibles. Así serán los 18 partidos de la primera semana de la Champions League.
Jornada 1
Martes 16 de septiembre
-PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise
Estadio: Philips Stadion
Hora: 13:45
-Athletic Club vs. Arsenal
Estadio: San Mamés
Hora: 13:45
-Real Madrid vs. Olympique de Marsella
Estadio: Santiago Bernabéu
Hora: 16:00
-Benfica vs. Qarabağ
Estadio: Da Luz
Hora: 16:00
-Juventus vs. Borussia Dortmund
Estadio: Allianz Stadium
Hora: 16:00
-Tottenham vs. Villarreal
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Hora: 16:00
Miércoles 17 de septiembre
-Olympiakos vs. Pafos
Estadio: Georgios Karaiskakis
Hora: 13:45
-Slavia Praga vs. Bodø/Glimt
Estadio: Eden Arena
Hora: 13:45
-Paris Saint-Germain vs. Atalanta
Estadio: Parque de los Príncipes
Hora: 16:00
-Bayern Múnich vs. Chelsea
Estadio: Allianz Arena
Hora: 16:00
-Liverpool vs. Atlético de Madrid
Estadio: Anfield
Hora: 16:00
-Ajax vs. Inter
Estadio: Johan Cruyff Arena
Hora: 16:00
Jueves 18 de septiembre
-Brujas vs. Mónaco
Estadio: Jan Breydel
Hora: 13:45
-Copenhague vs. Bayer Leverkusen
Estadio: Parken Stadion
Hora: 13:45
-Manchester City vs. Napoli
Estadio: Etihad Stadium
Hora: 16:00
-Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
Estadio: Deutsche Bank Park
Hora: 16:00
-Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty
Estadio: José Alvalade
Hora: 16:00
-Newcastle vs. Barcelona
Estadio: St James’ Park
Hora: 16:00