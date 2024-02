La Albirroja va por el pase a la final de la Copa América de futsal FIFA

La Selección Paraguaya de futsal enfrenta hoy a Argentina, desde las 19:30, por las semifinales de la Copa América de mayores que se cumple en la ciudad de Luque.

El compromiso se cumplirá en el polideportivo, Óscar Harrison, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP). La Albirroja arriba a la justa como ganador de la Serie A, tras superar a Ecuador 2-1 y Colombia 4-0, e igualando con Venezuela sin goles y frente a Chile 2-2.

A su vez, la Albiceleste consiguió triunfos sucesivos frente a Bolivia 4-0, Perú 4-1 y Uruguay 2-0, cediendo por 1-4 frente a Brasil en la última fecha, por lo que quedó en la segunda posición en su zona.

En el otro compromiso semifinal, chocan hoy las selecciones de Brasil vs. Venezuela, a partir de las 17:00.

Los brasileños ganaron su serie con puntaje ideal (4 victorias), mientras que los petroleros quedaron por detrás de la Albirroja con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Las cuatro selecciones semifinalistas se aseguraron su presencia en la próxima Copa Mundial de futsal a celebrarse en Uzbekistán en el mes de setiembre.

PARAGUAY EN RACHA. Para la Selección Paraguaya es la sexta clasificación mundialista de manera consecutiva, habiendo jugado antes la Copa de China 2004, Brasil 2008, Portugal 2012, Colombia 2016 y Lituania 2020.

Para el entrenador Carlos Chilavert es la cuarta de manera consecutiva, teniendo además en su trayectoria el haber jugado otros dos mundiales como capitán.

Más compromisos

Hoy en el COP se cumplen los partidos para conocer los puestos finales en el torneo continental. Los duelos en la ciudad de Luque son Ecuador vs. Bolivia (11:45, noveno lugar), Colombia vs. Perú (14:00, séptimo puesto). Mañana por el quinto lugar: Uruguay vs. Chile desde las 14:00.

Fuente: Última Hora