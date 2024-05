La Albirroja Sub 20 va por cupo mundialista

El choque será en la ciudad de Guayaquil y con un empate, el equipo nacional estará asegurando su presencia en la cita ecuménica que se cumplirá en tierras cafeteras en el mes de octubre.

Hasta el momento en la ronda final, el equipo dirigido por Fabio Fukumuto suma dos triunfos (2-0 ante Venezuela y 2-0 contra Argentina) y una derrota (0-3 frente a Brasil). En fase de grupos, la Albirroja había avanzado como líder e invicto con tres victorias y un empate.

Otros juegos para hoy: Colombia vs. Argentina (19:30) y Brasil vs. Perú (22:00).

La competencia finaliza el domingo 5 con los compromisos: Paraguay vs. Colombia, Venezuela vs. Argentina y Brasil vs. Perú. Posiciones: Brasil 9 puntos, Paraguay y Colombia con 6, Argentina y Venezuela con 3 y Perú 0.

TORNEO ANUAL. Hoy se pone en marcha la fecha 4 del torneo Anual de Primera con los duelos: Sportivo Trinidense vs. Nacional (17:00) y Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo (19:15), ambos en el campo 1 del Cardif.