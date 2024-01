Julio Enciso: “Hay que rescatar la esencia paraguaya”

Julio Enciso, futbolista del Brighton de Inglaterra y de la Selección Paraguaya de Fútbol, aseguró en una entrevista exclusiva con FIFA que la Albirroja cuenta con armas suficientes para clasificar al Mundial del 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

“Tenemos muchos jugadores buenos que están en un nivel correcto. Estamos para pelearle a cualquiera”, contestó al ser consultado si Paraguay tiene equipo para sacar boleto a la próxima Copa del Mundo.

La Joya reconoció que la ausencia en esta clase se evento, que acontece desde el 2010, es una presión pero para los más veteranos. “Es una presión más bien para los grandes, ellos están luchando por querer ir a un Mundial. Creo que la gente se lo merece y vamos a luchar por conseguirlo”, apuntó.

También habló de su relación con el adiestrador nacional. “Suelo hablar con el Profe (Garnero), me conoce muy bien porque fue entrenador mío en Libertad. Tenemos ese cariño, a mí me ayuda que sea entrenador porque me conoce muy bien”, remarcó.

EL ESTILO. Por último, el ex canterano de Libertad aseguró que Paraguay debe volver a su esencia. “Hay que rescatar la esencia paraguaya y mejorar en algunos aspectos”, comentó.

“El fútbol cambió, no es más defender y ver si podés hacer un gol en una pelota parada. Ahora tenemos muchos jugadores de buen pie que pueden resolver jugadas que mirando desde la tribuna es imposible”, sentenció.