Jugador de Paraguay revela lo que le dijo a Vinícius Júnior

Siguen los ecos de la enorme victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol sobre Brasil por 1-0 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica del 2026.

Gustavo Velázquez, defensor paraguayo que tuvo que ingresar por el lesionado Omar Alderete en el partido ante Brasil, charló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y contó lo que le dijo al delantero Vinícius Júnior durante un tramo del juego.

“A Vinícius solamente le estaba diciendo que no empiece a hacer gestos, que después se hace de la víctima, nada más”, contó, agregando: “No me dijo nada, solo me miró”.

Con respecto a lo que se viene, Velázquez se mostró con confianza: “No hay que aflojar, hay que seguir metiéndole para estar a disposición cuando te llame la selección”.

Paraguay suma 9 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. En el próximo combo, en el mes de octubre, medirá a Ecuador en Quito y a Venezuela en Asunción.