Josué Centurión llega a los 100 goles en Formativas

Se llama Josué Centurión, lo apodan el Brujo por haber nacido el Día de Brujas, un 31 de octubre del 2008, es oriundo de Villeta, y es noticia por haber llegado a los 100 goles con la camiseta de Guaraní en Formativas con solo 16 años.

El espigado delantero de gran porte físico con 1,87 metros de altura y 75 kilogramos, alcanzó esta cifra histórica en el triunfo de Guaraní en la Sub 16 por 3-1 ante Libertad en juego correspondiente a la fecha 1 de la Copa de Oro de Formativas APF.

Y no fue un gol cualquiera, fue el del empate transitorio que inició la remontada ante el Guma en un clásico donde Guaraní se lo terminó llevando por 3-1 en donde el Brujo tuvo gran participación asistiendo en el segundo gol.

Sana costumbre. El gol y el Brujo Josué Centurión van de la mano en Formativas. Foto: Gentileza.

LOS NÚMEROS DEL BRUJO. En la temporada 2022, Josué Centurión alcanzó los 50 goles en la categoría Sub 14. Al año siguiente, 28 goles en la Sub 16 y este 2024, 20 goles en Sub 16 y 2 tantos en Sub 17.

Números asombrosos y promedio de gol fantástico ya que consiguió 100 goles en 89 partidos disputados. Y ojo que los números pueden seguir creciendo ya que aún quedan cuatro duelos correspondientes a la Copa de Oro que se encuentra actualmente en disputa.