03 sept. 2025
Fútbol Internacional

Jorge Sampaoli vuelve a asumir el mando del Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli asumirá este miércoles el mando del Atlético Mineiro, al que dirigió durante la pandemia de covid-19, ahora con un contrato que lo compromete hasta fines de 2027.

Septiembre 03, 2025 10:06 a. m. • 
Por Redacción D10
Gz4r3aAXwAAypui.jpg

Jorge Sampaoli regresa al mando del Atlético Mineiro.

El fichaje del entrenador argentino, que fue anunciado en la víspera, se produce menos de una semana después de la destitución de su antecesor, el técnico Alexi Stival ‘Cuca’, por los malos resultados en los torneos de Brasil.

Sampaoli, de 65 años, dirigió al albinegro durante la temporada 2020 y, durante su paso por Belo Horizonte, conquistó el Campeonato Mineiro y quedó tercero en el Brasileirão, a tres puntos del título.

Permaneció durante 45 partidos, en los que logró 26 victorias, ocho empates y diez derrotas.

Antes, el exseleccionador del equipo nacional de Chile y Argentina, que también dirigió al Sevilla en España, entrenó al Santos en 2019.

Fue justamente por el equipo paulista que su nombre volvió a ocupar las principales páginas de los medios deportivos brasileños. Sampaoli era la principal opción que barajaba el Santos tras la salida de su entrenador, Cléber Xavier, a mediados de agosto.

Sin embargo, a pesar de las expectativas de los hinchas, las negociaciones terminaron por derrumbarse, luego de que el argentino condicione su llegada a una serie de refuerzos que el Peixe económicamente no puede afrontar.

El argentino asume a menos de quince días de que el Galo salga a la cancha para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el Bolívar. El primero de los encuentros de esta serie será en Bolivia, el miércoles 17 de septiembre.

Unos días antes, el Mineiro se medirá ante el Santos por el Campeonato Brasileño, en el que está decimocuarto, con 24 puntos, y una concatenación de tres derrotas en los últimos encuentros.EFE

Jorge Sampaoli Atlético Mineiro Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Julio Enciso
Fútbol Internacional
“Bienvenue Julio”, así presentaron a Julio Enciso en Francia
VIDEO.Julio Enciso fue presentado oficialmente por el Racing de Estrasburgo. El paraguayo, que pertenecía al Brighton, firmó un contrato hasta el 2029 con el conjunto inglés cuyo dueño también es el mismo que el del Chelsea.
Septiembre 01, 2025 10:38 a. m.
Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final
Fútbol Internacional
Repudiable acción de Luis Suárez
El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.
Septiembre 01, 2025 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENAL
Fútbol Internacional
Un golazo de Szoboszlai reafirma al campeón
No están del todo finos todavía el Liverpool y el Arsenal, más intensos que precisos, más insistentes que lúcidos, aplacados entre sí en el desafío total de Anfield hasta el golazo de falta directa de Dominik Szoboszlai, que premió la segunda parte del vigente campeón y derribó el espíritu de resistencia de su oponente.
Agosto 31, 2025 02:56 p. m.
FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid, incapaz de ganar
El Atlético de Madrid empató en Vitoria ante el Deportivo Alavés (1-1) y sigue sin ganar en la Liga española después de tres jornadas, a pesar de haberse adelantado a los 7 minutos con un gol de Giuliano Simeone al que respondió Carlos Vicente, a los 14, al transformar un penal.
Agosto 30, 2025 03:10 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-30 at 14.59.55.jpeg
Fútbol Internacional
El Sunderland de Omar Alderete continúa sorprendiendo
El Sunderland de Omar Alderete continúa su gran regreso a la Premier League y sumó su segundo triunfo de la temporada al remontar al Brentford en el cuarto de hora final (2-1).
Agosto 30, 2025 03:04 p. m.
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Ahora sí: Julio Enciso será adquirido por el Grupo BlueCo
El Brighton, donde milita el paraguayo Julio Enciso tiene todo acordado con el Grupo BlueCo para que el atleta sea jugador del Racing de Estrasburgo, y con un potencial futuro en el Chelsea.
Agosto 29, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más