Jorge Sampaoli vuelve a asumir el mando del Atlético Mineiro

El fichaje del entrenador argentino, que fue anunciado en la víspera, se produce menos de una semana después de la destitución de su antecesor, el técnico Alexi Stival ‘Cuca’, por los malos resultados en los torneos de Brasil.

Sampaoli, de 65 años, dirigió al albinegro durante la temporada 2020 y, durante su paso por Belo Horizonte, conquistó el Campeonato Mineiro y quedó tercero en el Brasileirão, a tres puntos del título.

Permaneció durante 45 partidos, en los que logró 26 victorias, ocho empates y diez derrotas.

Antes, el exseleccionador del equipo nacional de Chile y Argentina, que también dirigió al Sevilla en España, entrenó al Santos en 2019.

Fue justamente por el equipo paulista que su nombre volvió a ocupar las principales páginas de los medios deportivos brasileños. Sampaoli era la principal opción que barajaba el Santos tras la salida de su entrenador, Cléber Xavier, a mediados de agosto.

Sin embargo, a pesar de las expectativas de los hinchas, las negociaciones terminaron por derrumbarse, luego de que el argentino condicione su llegada a una serie de refuerzos que el Peixe económicamente no puede afrontar.

El argentino asume a menos de quince días de que el Galo salga a la cancha para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el Bolívar. El primero de los encuentros de esta serie será en Bolivia, el miércoles 17 de septiembre.

Unos días antes, el Mineiro se medirá ante el Santos por el Campeonato Brasileño, en el que está decimocuarto, con 24 puntos, y una concatenación de tres derrotas en los últimos encuentros.EFE