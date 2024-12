Isidro Pitta podría volver al fútbol paraguayo

Isidro Pitta, de 25 años de edad, internacional absoluto con la Selección Paraguaya de Fútbol y delantero del Cuiabá, descendido a la Serie B del fútbol brasileño, podría pegar la vuelta y ser el rimbombante refuerzo del campeón del torneo Clausura 2024, Olimpia.

Así dio a conocer su representante, César Argüello, en conversaciones con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM. No obstante, adelantó que las negociaciones no serían fáciles ya que hay otros equipos importantes del continente tras los pasos del punta.

“Estamos viendo cómo hacer llegar una propuesta interesante al Cuiabá, también teniendo en cuenta que hay que competir con los clubes brasileños”. manifestó el agente del delantero.

“Es difícil, complicado, pero en esta vida nada es imposible”, agregó al respecto para encender la ilusión decana. “Estamos en fase de propuestas, todavía nada formal con el club”, sentenció.

PLANIFICACIÓN. Carlos Aitor García, gerente deportivo de Olimpia, se puso a trabajar intensamente en el armado del plantel 2025 para un primer semestre que lo tendrá al campeón jugando Supercopa Paraguay, torneo Apertura y Copa Libertadores.

El que más preocupa es el caso del argentino Manuel Capasso, que pertenece a Vasco da Gama con un costo de USD 1.500.000. También hay que recordar que la entidad de Para Uno deberá abonar unos USD 2.000.000 para levantar la prohibición de inscripción de jugadores.