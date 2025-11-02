02 nov. 2025
Independiente golea y sigue soñando

VIDEO. Independiente, con un golazo de Ávalos, goleó este sábado por 3-0 al Atlético Tucumán en partdo de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura argentino y mantuvo sus opciones de clasificarse a los octavos de final.

Noviembre 02, 2025 
Por Redacción D10
Gabriel Ávalos marcó el segundo para el Rojo.

Foto: @Independiente

Matías Abaldo, el paraguayo Gabriel Ávalos y el chileno Felipe Loyola marcaron los goles del Rojo, que con 12 puntos conserva en el Grupo B las expectativas mínimas de avanzar.

En este mismo grupo Talleres de Córdoba venció a domicilio por 0-1 a Vélez Sarsifeld con gol de Mateo Cáceres.

Por el Grupo A, Aldosivi se impuso por 3-1 a Independiente Rivadavia.

Barracas Central venció por 2-0 a Argentinos Juniors y con 21 puntos alcanzó a Central Córdoba en el segundo puesto , a 2 puntos detrás de Unión, que el viernes derrotó por 0-1 a Newell’s Old Boys en Rosario.

San Lorenzo volvió a esquivar un complicado y delicado momento institucional al derrotar este viernes por 1-0 a Deportivo Riestra, con el gol de Alexis Cuello. El Ciclón ocupa la quinta posición del Grupo B con 22 puntos, Y EL Malevo se mantuvo en el segundo lugar con 27 puntos.

En este grupo el que aprovechó este resultado fue Rosario Central, que ayer se impuso por 1-3 ante Instituto en Córdoba, con otro gol de Ángel Di Maria.

La jornada continuará este domingo con un menú de tres encuentros que incluye Estudiantes-Boca Juniors, River Plate-Gimnasia y el clásico cuyano Godoy Cruz-San Martín de San Juan.

La jornada se completará el lunes con cinco partidos más.

