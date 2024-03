Herida Abierta

Cerro Porteño, charló en Fútbol a lo Grande, acerca del presente de su equipo que se quedó sin entrenador (Víctor Bernay fue cesado) en la última fecha tras la derrota ante Tacuary, y que está en la búsqueda de un nuevo DT.

“El Tribunal Disciplinario nos perjudicó y en el escritorio nos sacaron los puntos”, expuso el mandamás azulgrana en alusión al inicio de la racha negativa sin victorias, que arrancó con la pérdida de puntos ante el 2 de Mayo por los hechos de violencia.

Zapag, además, fue directo al momento de responsabilizar al grupo por el mal momento que atraviesa en el torneo: “La deuda es del plantel con la afición deportiva y no de la directiva, los directivos no entran a ganar los partidos”, agregando: “Es una racha negativa, están aplazados nuestros goleadores, nos falta constancia y efectividad. Tenemos un plantel más rico que el año pasado y eso no se refleja en la tabla, no estamos a la altura de lo que invertimos”.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA. “Tendremos cambios en el departamento fútbol, como así también en la estructura del cuerpo técnico”, explicó Zapag, argumentando además: “Juan Carlos Pettengill es el presidente del Departamento Fútbol junto a Miguel Carrizosa, Ariel Martínez será ahora el encargado de Finanzas; es una rotación y estamos muy agradecidos por su trabajo”. Acerca de la llegada del próximo entrenador, el dirigente enfatizó: “No estamos dormidos, eso quiero decir a la mitad más uno, y estamos buscando un entrenador que tenga llegada al plantel y lo más probable es que sea de afuera”, sumando: “Julio César Cáceres ya aclaró que nunca le llamamos y así fue y lo de Berizzo y Barros Schelotto nunca fue real”.

Cambio de cargo

Ariel Martínez dejó el Departamento de fútbol, para pasar al Financiero, siendo su cargo anterior ocupado por Pettengill y Carrizosa.

En diálogo con FALG (1080 AM), Martínez refirió: “No tenemos peso político en el fútbol y unos anónimos (jurados del Tribunal), nos sacan los puntos en el escritorio, claramente tenemos que hacer mea culpa, pero esa es una situación que condiciona”.

Acerca de los cambios en la institución, el dirigente apuntó: “Desde fines del año pasado, Pettengill se hizo cargo del Departamento de Fútbol y fue el gran artífice de la llegada de Facundo Sava”.