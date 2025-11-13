13 nov. 2025
Fútbol Internacional

Haaland y Sorloth acercan a Noruega al Mundial

Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, que anotaron los cuatro goles en doce minutos, proporcionaron la goleada ante Estonia de Noruega (4-1), que se acerca al Mundial 2026.

Noviembre 13, 2025 04:12 p. m. • 
Por Redacción D10
G5qAsXwXwAAfkrM.jpg

Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega.

Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, que anotaron los cuatro goles en doce minutos, proporcionaron la goleada ante Estonia de Noruega (4-1), que se acerca al Mundial 2026, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.

El conjunto de Stale Solbakken, primera del Grupo I, estará directamente clasificado si Italia no gana en Moldavia en esta séptima jornada. Si la ‘azzurra’ vence, habrá que esperar a la última jornada, la del domingo, con el choque directo en Italia ante Noruega.

Italia necesita dos goleadas. Ante Moldavia y frente a Noruega para equilibrar la enorme diferencia que presenta el conjunto escandinavo.

Noruega lleva pleno de triunfos. Siete de siete y una diferencia favorable de +29 y un solo partido por jugar. Italia, segundo seis puntos por debajo, tiene +10 y tiene que disputar dos encuentros aún.

La estupenda fase de clasificación noruega se prolongó en esta séptima jornada, con la goleada ante Estonia, que ha perdido seis de los ocho partidos que ha jugado. Sin embargo, el equipo de Solbakken no rompió la resistencia de su rival hasta la segunda parte aunque luego fue un vendaval.

Sorloth marcó los dos primeros tantos. En el 50 abrió el marcador de cabeza en un centro de Sander Berge. El segundo lo hizo tras recibir, en el 52, un centro del jugador del Borussia Dortmund Julian Ryerson, que asistió también a Haaland en el 56, cuando hizo el tercero de noruega. El cuarto local fue igualmente del atacante del Manchester City tras recibir un centro de David Moller Wolf.

Después, Estonia maquilló su derrota con el gol de Robi Saarma.

Capítulo aparte merece Haaland que rompe registros cada jornada. Acumula 30 goles entre todas las competiciones el delantero del City, que lleva 53 en los 47 encuentros que ha disputado con Noruega. EFE

Rob Edwards
Fútbol Internacional
Wolverhampton: Enso González tiene nuevo entrenador
El Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League y equipo del paraguayo Enso González, ha fichado a Rob Edwards como entrenador, tras la destitución de Vitor Pereira.
Noviembre 12, 2025 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Chelsea vs Aston Villa
Fútbol Internacional
El Chelsea manda su apoyo a Oscar, que sufrió una alteración cardíaca
El Chelsea mandó su apoyo al brasileño Oscar, centrocampista del Sao Paulo, que fue hospitalizado este martes tras presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del club paulista.
Noviembre 12, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
luis rubiales.jpg
Fútbol Internacional
“No pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y me dijo ‘vale’”
El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que no va a pedir perdón a la internacional Jenni Hermoso y mantuvo que ha recurrido ante el Supremo la sentencia que le condenó por el beso a la futbolista, porque piensa que “no es una agresión sexual”.
Noviembre 12, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
gaaa.jfif
Fútbol Internacional
Las cuentas de Italia para evitar la repesca
La selección italiana mantiene aún abierta la posibilidad matemática de finalizar el primera de su grupo y sellar el pase directo al Mundial 2026, aunque sus opciones pasan por un tropiezo de Noruega o superar la diferencia de goles con la selección de Erling Haaland, al que se mide en la última jornada.
Noviembre 12, 2025 09:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Cearà_64114776.jpg
Fútbol Internacional
El Ceará comprará el pase de Galeano
Ceará decidió ejercer su opción de compra del delantero paraguayo Antonio Galeano, según informó el periodista Felipe Silva de ESPN Brasil.
Noviembre 12, 2025 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Real Madrid Barcelona
Fútbol Internacional
Leyendas del Real Madrid y el Barcelona jugarán en Costa Rica
Futbolistas considerados leyendas del Real Madrid y el Barcelona, como el portero español Iker Casillas y el delantero brasileño Ronaldinho, jugarán un partido de exhibición en Costa Rica el próximo 7 de febrero.
Noviembre 11, 2025 05:56 p. m.
 · 
Redacción D10
