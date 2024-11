Gustavo Alfaro comparte experiencias y conceptos

En el inicio de su alocución, Alfaro apuntó: “En el fútbol no hay verdades absolutas ni recetas que garanticen el éxito, todo es discutible, pero hay algo que no se puede discutir, que es el conocimiento. Yo no dirijo jugadores, dirijo personas. Nosotros manejamos voluntades y sueños de un montón de chicos y la responsabilidad nuestra es muy grande y allí el conocimiento es parte fundamental de la formación”.

El DT albirrojo prosiguió: “Para cualquier líder el conocimiento es esencial, porque a la persona que sabe, se la escucha, se la respeta y nosotros miramos a las personas que pueden movilizarnos y los jugadores miden todas nuestras decisiones”.