Guaraní: “Un equipo de 3ª”

“Sin sangre, sin vergüenza deportiva, Nacional nos ganó sin despeinarse. Ese es el sentimiento de todos los hinchas aurinegros; es increíble, se le puso premios, que toda la dirigencia se encargó de comprometerse, se negoció muy bien eso. Acá eran las ganas de ir a la Copa Libertadores, jugar una final de una Copa, totalmente nos defraudó el equipo.

¿El motivo? Uno no sabe, porque falta de motivos deportivos y económicos no fueron”, criticó ayer Velázquez en charla con FALG (1080 AM). Además, fustigó: “Era un equipo de tercera división Guaraní. Vamos a sentarnos con toda la dirigencia, jugadores que no sientan por la piel la camiseta de Guaraní, no tienen que estar en el club”.