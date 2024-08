Gatito: Feliz con la Albirroja

“Muy feliz de representar a la Selección en un evento único; contento con todo lo que hicimos con el equipo. Ahora quedarán lindos recuerdos con este grupo tan especial que formamos”, expuso Fernández. Agregó que “fueron 21 días compartiendo con los chicos. No conocía a la mayoría personalmente y me llevé una grata sorpresa, por la calidad de personas que son”.

El Gatito, que disputó cuatro juegos con la Albirroja en los Juegos y que tuvo un alto rendimiento en el torneo, apuntó acerca de lo que fue volver a defender el arco paraguayo: “Feliz de estar con la Selección, no importa qué situación sea, siempre estoy disponible. Después del último partido, lloramos todos juntos, fue muy doloroso, pero en el balance general la participación fue muy buena, fuimos de menos a más y creo que merecimos llegar más lejos, pero por cosas del fútbol no pudimos avanzar”. Acerca de su situación en su club, el Botafogo de Brasil, Fernández explicó: “Mi contrato va hasta final de año. Mi intención es sumar minutos, vamos a ver qué pasa hasta final de año. Tampoco Botafogo me habló aún sobre mi continuidad. Hay sondeos de otros clubes, pero nada concreto”. El arquero de 36 años tiene la intención de “volver a ganar minutos. Estamos jugando tres competiciones, creo que en algún momento podría volver a tener partidos, lo ideal es estar en ritmo para esperar el llamado de la Albirroja”.