Gary Medel vuelve al fútbol chileno y se suma a otros ilustres veteranos

Con la promesa de “lograr cosas importantes” el defensor chileno Gary Medel selló este jueves la presentación oficial de su vuelta a Universidad Católica, 16 años después de su debut, y con una carga simbólica para el club que lo recibió en el corazón de su nuevo estadio ‘Claro Arena’, aún en construcción.

“Espero que este año se puedan lograr cosas importantes”, dijo Medel en conferencia de prensa desde la estancia principal del recinto que solía llamarse San Carlos de Apoquindo y desde el cual partió a una larga carrera de internacional.

“Traté de llevar siempre en lo más alto a la Católica en todos los lugares que jugué”, mencionó sobre su paso por el español Sevilla, los italianos Inter de Milán y Bolonia, el galés Cardiff City, el brasileño Vasco da Gama y el argentino Boca Juniors que fue su primera parada al salir de Chile y la última antes de regresar.

La casa de los ‘Cruzados’ no es la misma y tampoco el zaguero: “Con muchos más años vengo”, dijo sobre sus 37 años, que no mellaron en su palabra de volver y de esta vez ganar un título, gloria que solo alcanzó en su trayectoria con la selección chilena, bicampeona de América en 2015 y 2016.

“Mi sueño más grande es salir campeón y que mis hijos, ahora que están más grandes, puedan verlo”, declaró.

El defensa es el cuarto jugador de la ‘Generación Dorada’ de La Roja que vuelve al fútbol chileno desde 2024, cuando lo hicieron de Arturo Vidal y Mauricio Isla a Colo Colo y Charles Aránguiz a Universidad de Chile.

“Son cosas importantes que a uno le gusta como jugador, pero siempre di lo mejor de mí en cada equipo. No depende de una sola persona lograr títulos fueron muchos años de esfuerzo y sacrificio”, añadió.

El ‘Pitbull’ reconoció que su paso por Boca no fue lo esperado, y eso contribuyó a que rescindiera su contrato a principios de mes para poder llegar como agente libre.

“Tenía ganas de venir al club, estaba jugando poco y no me sentía feliz, quería volver a encontrarme conmigo mismo. Estoy agradecido con Boca que siempre me trataron bien, con Juan Román (Riquelme) y mis compañeros”, aseguró.

En ese sentido, el central comentó que debe “empezar a agarrar ritmo” para lo cual está realizado una mini pretemporada con la idea de estar listo para enfrentar al chileno Palestino en la fase previa de la Copa Sudamericana en marzo próximo.

“La motivación es tratar de pasar la llave para el club”, mencionó y agregó que su objetivo es aportar a mis compañeros “jerarquía, experiencia y también tratar de ganar cosas importantes”.

El mítico capitán de Chile llega a un cuadro precordillerano donde la banda de líder la lleva el delantero argentino Fernando Zampedri, campeón con el equipo y goleador de la liga, por lo que en su regreso solo recupera su dorsal ‘17’.

“Aquí en Católica ya tenemos un capitán que es Fernando, lo vengo a apoyar. Es la figura del equipo y lo ha hecho muy bien todos estos años”, aseveró.

La posición en la que el técnico brasileño Tiago Nunes pondrá a Medel tampoco está clara, pero el propio jugador afirmó que sigue teniendo capacidad para “jugar en tres posiciones, de central en línea de 3 y 4 o también como volante”.

Su vuelta a Chile también lo encuentra con una temporada, que antes de su inicio, ha sido parada por una huelga del sindicato de futbolistas enfrentado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Pero Medel prefirió no entrar en la refriega y dijo que “espero que se pueda solucionar a tiempo”. También evadió responder sobre su posible retorno a La Roja que dirige el argentino Ricardo Gareca.

“Me siento bien físicamente y mentalmente, espero darle una alegría a todos los hinchas. Me siento muy motivado e ilusionado”, cerró. EFE