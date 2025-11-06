06 nov. 2025
Fútbol Internacional

Gallardo renueva con River a cuatro días del superclásico

El entrenador Marcelo Gallardo extendió hasta diciembre de 2026 su contrato con River Plate, inmerso en una crisis de resultados que ya ha comenzado a causar grietas entre la afición y a cuatro días de jugarse en la Bombonera el superclásico con Boca Juniors.

Noviembre 06, 2025 09:14 a. m. • 
Por Redacción D10
muneco.jpg

Marcelo Gallardo, entrenador millonario.

El anuncio fue hecho este miércoles durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del club Millonario por el entrenador y el nuevo presidente Stefano di Carlo, quien fue elegido por los socios el domingo pasado.

“Desde mi seguridad, mi convicción, mi deseo, mis ganas y la energía que tengo, voy a seguir redoblando la apuesta”, afirmó Gallardo ídolo del club como futbolista y entrenador.

El anuncio pone fin a conjeturas sobre el futuro de Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate.

Bajo su conducción, la plantilla ha enlazado cuatro derrotas en su estadio y ganó apenas dos partidos en las últimas ocho salidas.

Además, fue eliminado sin objeciones de las copas Libertadores y Argentina.

Gallardo afirmó que busca “revertir la situación”.

Definió el momento como una “crisis futbolística”, al tiempo que aseguró que está “feliz” por la firma del contrato, que llega en medio de la agitación por el partido contra su pás enconado rival, Boca Juniors, en coincidencia con la 15 jornada del torneo Clausura de la Primera División argentina.

“Nadie está por encima de River. Ninguno”, declaró el dos veces campeón de la Copa Libertadores, competición para la que su conjunto debe sumar más victorias antes del final de año para no quedar or fuera de la edición 2026.

Este domingo, a partir de las 19.30 GMT, River visitará el estadio La Bombonera para afrontar uno de los desafíos más esperados y con más morbo de los últimos tiempos.

Redacción D10
